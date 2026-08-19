“เรย์ แมคโดนัลด์” จากนักฟุตบอลเยาวชนสู่ผู้ให้โอกาส “ศุภชัย ใจเด็ด”

เส้นทางฟุตบอลของ “เรย์ แมคโดนัลด์” จากความฝันในวัยเด็ก สู่บทบาทสำคัญในการเปิดประตูนักฟุตบอลอาชีพ
ก่อนจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง “เรย์ แมคโดนัลด์” เคยมีความฝันบนเส้นทางกีฬา โดยเฉพาะ ฟุตบอล และเคยผ่านประสบการณ์ในระดับฟุตบอลเยาวชนมาแล้วอย่างน่าสนใจ
เรย์เคยเป็น นักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี และเล่นให้กับ สโมสรยุวชนธำรงไทย ทีมเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นถึงขั้นคว้า รองแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชน GOTOOEA CUP ที่ประเทศสวีเดน นอกจากนี้ ยังเคยเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในหลายประเทศและหลายทวีป ทำให้ช่วงหนึ่งของชีวิต ฟุตบอลถือเป็นเส้นทางที่เรย์ใฝ่ฝันและตั้งใจอย่างจริงจัง
ที่น่าสนใจคือ ในทีมเยาวชนชุดดังกล่าวยังมีบุคคลที่ต่อมากลายเป็นคนดังในวงการบันเทิงและฟุตบอลไทยร่วมอยู่ด้วย ทั้ง ชาคริต แย้มนาม และ อนุรักษ์ ศรีเกิด โดยเรย์กับชาคริตยังเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่วัยเด็กอีกด้วย
แม้สุดท้ายเรย์จะไม่ได้เดินต่อบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ และก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจนกลายเป็นนักแสดงและพิธีกรที่มีชื่อเสียง แต่ความผูกพันกับฟุตบอลไม่เคยหายไป
เรย์ยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับ Nike ในโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ซึ่งรักและสนใจฟุตบอลได้เข้ามาฝึกซ้อม เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านกีฬา
เรื่องราวของเรย์ยังเชื่อมโยงมาถึง “ศุภชัย ใจเด็ด” กองหน้าทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ
ศุภชัย จากเด็กในจังหวัดปัตตานีที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอล เขาเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อไล่ตามความฝัน และมีช่วงหนึ่งที่เขาเคยพักอาศัยอยู่กับเรย์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างทั้งสองคน
เรย์ มีบทบาทโดยตรงต่อการเปิดโอกาสให้ศุภชัยได้เดินหน้าสู่เส้นทางฟุตบอลเยาวชน โดยในเวลานั้นเรย์ดำรงตำแหน่ง ประธานสโมสรสันติภาพ เอฟซี สโมสรที่มีโครงการนำเด็กและนักฟุตบอลเยาวชนจากภาคใต้ไปฝึกซ้อมและแข่งขันฟุตบอล
ศุภชัยเป็นหนึ่งในเด็กที่ได้รับโอกาสจากโครงการดังกล่าว เขาได้ฝึกซ้อมฟุตบอลและเดินทางไปแข่งขันกับทีม ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฝีเท้าและเปิดโลกฟุตบอลให้กับเด็กหนุ่มจากปัตตานี ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทีมชาติไทยในเวลาต่อมา
ความสำคัญของเรย์ที่มีต่อศุภชัยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวจากคำบอกเล่าของคนอื่น แต่ศุภชัยเคยกล่าวถึงเรย์ด้วยตัวเองอย่างชัดเจน โดยโพสต์ข้อความหลังเดินทางไปพบเรย์ในปี 2563 ว่า
“ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับ ที่เอ็นดูผมเป็นเหมือนลูก เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้ทำตามความฝัน เป็นผู้ที่ให้โอกาสผม”
ข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนได้เป็นอย่างดี เพราะสำหรับศุภชัยแล้ว เรย์ไม่ได้เป็นเพียงรุ่นพี่หรือคนในวงการบันเทิงที่เขาชื่นชอบเท่านั้น แต่ยังเป็น หนึ่งในบุคคลที่ช่วยเปิดประตูให้เขาได้เดินตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอล
วันหนึ่งศุภชัยได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นกองหน้าทีมชาติไทย ขณะที่เรย์ แมคโดนัลด์ แม้จะไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันในฐานะนักฟุตบอลอาชีพ แต่กลับมีส่วนช่วยส่งต่อโอกาสและความฝันให้กับนักฟุตบอลรุ่นต่อมา
และเมื่อศุภชัยก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทย เรย์เองก็เคยโพสต์แสดงความยินดีกับลูกศิษย์และรุ่นน้องคนนี้ด้วยความภาคภูมิใจ
เรื่องราวของ เรย์ แมคโดนัลด์ และ ศุภชัย ใจเด็ด จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลไทย เพราะสะท้อนให้เห็นว่า บางครั้งคนที่ไม่ได้เดินไปถึงปลายทางของความฝันด้วยตัวเอง อาจกลายเป็นคนสำคัญที่ช่วย เปิดประตูและส่งต่อโอกาสให้คนรุ่นต่อไปได้เดินไปถึงฝันแทน
จากสนามฟุตบอลเยาวชนในวัยเด็กของเรย์ สู่บทบาทของผู้ให้โอกาสแก่เด็กชายจากปัตตานี และจากวันนั้นถึงวันนี้ เด็กคนนั้นได้เติบโตขึ้นเป็น “ศุภชัย ใจเด็ด” กองหน้าทีมชาติไทย ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดได้กลายเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงคนสองรุ่นผ่าน “ฟุตบอล” อย่างน่าประทับใจ