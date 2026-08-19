"โรดรี" เซ็นบาร์ซา 4 ปี พร้อมรับความท้าทายครั้งใหม่

โรดรี มิดฟิลด์ป้ายแดง บาร์เซโลนา แถลงพร้อมสัมผัสความตื่นเต้นอีกครั้ง หลังย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี อย่างสมบูรณ์
นักเตะ "บัลลง ดอร์" 2024 เซ็นสัญญา 4 ปี ที่คัมป์ นู หลัง บาร์ซา ยอมจ่ายค่าตัว 65 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,900 ล้านบาท) ดึงตัวกลับประเทศสเปนครั้งแรก นับตั้งแต่ย้ายจาก แอตเลติโก มาดริด ปี 2019
โรดรี วัย 30 ปี กล่าว "ผมยินดีและตื่นเต้นสำหรับก้าวต่อไปของอาชีพ นี่เป็นความท้าทายใหม่ โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่และสัมผัสความตื่นเต้นแบบเดิมอีกครั้ง"
"ผมย้ายมาสโมสรที่มีความทะเยอทะยานสูงซึ่งตรงกับคาแร็คเตอร์ของผม ดังนั้นผมจะพยายามช่วยเหลือสโมสรให้มากสุดเท่าที่ทำได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายซีซันนี้"
กัปตันทีม สเปน ชุดแชมป์โลก 2026 ปิดฉาก 7 ซีซันที่เอติฮัด สเตเดียม โดยรับใช้สโมสร 298 นัด กวาด 12 โทรฟีระดับเมเจอร์ รวม พรีเมียร์ ลีก 4 สมัย, เอฟเอ คัพ 2 สมัย, ลีก คัพ 3 สมัย และ ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 1 สมัย
โรดรี มีปัญหาบาดเจ็บช่วง 2 ซีซันสุดท้ายกับ "เรือใบสีฟ้า" แต่คืนฟอร์มดัสุดในศึกฟุตบอลโลก ซัมเมอร์นี้ ช่วย "กระทิงดุ" คว้าแชมป์สมัย 2 และคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์