ศึกโคแซงชั่น ไทยแลนด์พีจีเอ-ออลไทยแลนด์ พร้อมดวลสองรายการ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เดินหน้าจัดการแข่งขันแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำนวน 2 รายการ ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 3 ล้านบาท พร้อมคะแนนสะสมโลกและอันดับเงินรางวัลสะสมออร์เดอร์ออฟเมอร์ริตทั้งสองทัวร์ เพื่อให้นักกอล์ฟไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งได้สะสมคะแนน สร้างอันดับ และต่อยอดสู่เวที เอเชียน ดีเวลล็อปเมนท์ ทัวร์ (เอดีที) และเอเชียน ทัวร์ พร้อมเปิดให้นักกอล์ฟต่างชาติร่วมแข่งขัน เพิ่มความเข้มข้นและประสบการณ์ระดับนานาชาติให้กับนักกอล์ฟไทย
นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เผยว่า “ตลอดสองปีที่ผ่านมา รายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานและสะสมคะแนนจากการแข่งขันในประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างอันดับและต่อยอดไปสู่เอดีที, เอเชียน ทัวร์ และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเอง”
นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ กล่าวเสริมว่า “อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับการแข่งขันให้มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้น การมีนักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้น ช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลาย ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาติ”
สำหรับการแข่งขันเริ่มจากรายการ “สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2026” ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคมนี้ ที่สนามลำลูกกา คันทรี คลับ จ.ปทุมธานี ต่อด้วย “สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2026” ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคมนี้