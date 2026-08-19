"วิว-เมย์-หมิว-อิคคิว" ฉลุย เข้า 32 คน ขนไก่ชิงแชมป์โลก 2026

ทัพนักแบดมินตันไทย พาเหรดกันเข้ารอบ 2 หรือ 32 คนสุดท้าย ในการแข่งขันแบดมินตันศึกใหญ่ บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 หรือ ศึกชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
โดยชายเดี่ยวรอบแรก (64 คน) "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก และอดีตแชมป์โลกปี 2023 ไล่ต้อนเอาชนะ วิเรน เน็ตตาซิงห์ มือ 91 ของโลก จากศรีลังกา ไป 2-0 เกม 21-11, 21-6 ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับ ดานีล ดูโบเวนโก มือ 57 ของโลก จากอิสราเอล
"อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 17 ของโลก ก็เล่นได้อย่างเฉียบขาด ตบเอาชนะ คัลเล่ โคลโยเน่น มือ 57 ของโลก จากฟินแลนด์ 2-0 เกม 21-18, 21-9 ตีตั๋วเข้ารอบสองไปดวลกับ อเล็กซ์ ลานิเยร์ มือ 10 ของโลก จากฝรั่งเศส
ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก และอดีตแชมป์โลกปี 2013 ออกสตาร์ตได้อย่างเหนือชั้น เอาชนะ เนสลิฮาน อาริน มือ 30 ของโลก จากตุรกี 2-0 เกม 21-14, 21-10 ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับ อิชิกะ เจสวาล มือ 61 ของโลก จากสหรัฐฯ
"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 10 ของโลก ก็เอาชนะ รานิตามา ลิยานาเก้ มือ 107 ของโลก จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-12, 21-16 ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับ ชอนนา ลี มือ 123 ของโลก จากนิวซีแลนด์
ประเภทชายคู่ รอบสอง ”พี" พีรัชชัย สุขพันธ์ กับ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 38 ของโลก พ่ายให้กับ อารอน เชี๊ยะ กับ โซว วุยอิค คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ จากมาเลเซีย ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-15, 11-21, 18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้
ประเภทหญิงคู่ รอบสอง "แพท" หทัยทิพย์ มิจาด กับ "กัสจัง" ณปภากร ตุงคะสถาน คู่มือ 34 ของโลก ต้านความแกร่งไม่ไหว พ่ายให้กับ ริน อิวานากะ กับ เคอิ นากานิชิ คู่มือวางอันดับ 7 ของรายการ จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 15-21, 14-21