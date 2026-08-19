Domestic Power 2026 รอบคัดเลือกสนามสุดท้าย

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินหน้าเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีศักยภาพกับโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Thai Domestic Power 2026 เพื่อสร้างระบบพัฒนาเยาวชนกอล์ฟไทยที่มีมาตรฐาน พร้อมผลักดันนักกีฬาที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและเวทีนานาชาติ
ล่าสุดการคัดเลือกรอบตัวแทนภาค ครั้งที่ 4 สนามสุดท้าย ณ สนาม แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้นักกอล์ฟไทยฝีมือดีจำนวน 20 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ เตรียมเดินหน้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อก้าวต่อบนเส้นทางสู่การแข่งขันระดับอาชีพและเวทีนานาชาติต่อไป
โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบสนามสุดท้ายแบ่งเป็น นักกีฬาหญิง 10 คน ได้แก่ สุดารัตน์ ยิ่งรัตนโชติ (สมัครเล่น), กรกนก สูงปานเขา, ภรภัทร ใสสีสูบ (สมัครเล่น), ณัฐนันท์ นคร, แพรพรรณ จันทนะ (สมัครเล่น), กุลศิริ แก้ววิจิตร (สมัครเล่น), ธัญรดา ปิดดอน, ปัทมาวดี กิตติกนก, กัลยดา พรสกุลไพศาล (สมัครเล่น) และ กิรรัศย์ ชัยปาณีดีสุยา (สมัครเล่น)
ส่วนนักกีฬาชาย 10 คน ได้แก่ ธีรเดช บุญตา (สมัครเล่น), สิทธัช เหลือมพล (สมัครเล่น), คฐา คันธารัตนกุล (สมัครเล่น), พีร์ นนทรักส์ (สมัครเล่น), ชลธี ชาญจิตวิทยาสุธี (สมัครเล่น), กฤตภาส อินกวา (สมัครเล่น), ณฤดล ภิญโญ, พัสกร ปัญญาสุ (สมัครเล่น), ณกัญจน์ เตชเถกิง, พัชกร จันตาเวียง และ ณัฏฐ์ ทิพย์กมล (สมัครเล่น)
นักกีฬาทั้ง 20 คน จะก้าวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกอล์ฟเยาวชนแบบครบวงจร ทั้งด้านเทคนิคการเล่น สมรรถภาพทางร่างกาย การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนประสบการณ์การแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต
รายละเอียดการเก็บตัวฝึกซ้อม
ครั้งที่ 1. ระหว่างวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2569
ครั้งที่ 2. ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2569
ครั้งที่ 3. ระหว่างวันที่ 21 - 26 กันยายน 2569
ครั้งที่ 4. ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2569