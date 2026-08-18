“รร.อัสสัมชัญ” จูงมือ “รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่” คว้าถ้วยลูกยางนักเรียนทีมชาย-หญิง ศึก “วอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026”

เชียร์ลั่นสนาม ! “รร.อัสสัมชัญ” ผงาดคว้าแชมป์แรกทีมชาย ในศึก “วอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” ขณะที่ “รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่” โชว์ฟอร์มแกร่งคว้าถ้วยแชมป์ทีมหญิง “ช่อง 7HD-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-วอริกซ์ สปอร์ต” เดินหน้าสานต่อความมัน เตรียมรันวงการลูกหวาย ลุยศึก “เซปักตะกร้อนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” เพิ่มแข่งทีมหญิงครั้งแรก กันยายนนี้
ใส่สุดลุ้นมันทั้งทัวร์นาเมนต์ สำหรับการแข่งขัน วอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 ศึกกีฬาประเภทที่ 2 ของ 4 ซีรีส์ กีฬา นักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 จัดโดย ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรด้านกีฬาระดับประเทศ โดยปีนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยการเปิดการแข่งขันประเภททีมชายเป็นครั้งแรก ควบคู่กับประเภททีมหญิงที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเภทถึง 32 ทีม โดยการแข่งขันใน รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
บรรยากาศคึกคักไปด้วยกองเชียร์ของแต่ละโรงเรียน ที่พร้อมใจกันมาเชียร์ทีมโปรด ท่ามกลางเกมที่ดุเดือดเชียร์สดลุ้นมันตลอดการแข่งขัน โดยมีคนบันเทิงจากช่อง 7HD เบน-สันติราษฎร์, มิ้นท์-พรทิวา ร่วมด้วยผู้ประกาศข่าวกีฬาซุปตาร์เอเชียใต้ อาย-ศรสวรรค์ และ ปุ๊ก-นภัสกรณ์ รวมถึงทีมผู้บรรยายตัวตึง แอดม่อน-เพลงรบ, แอดเต้-พัชร, แอดณัฐ-ณัฐวุฒิ, แอดเอก-พรรษนพ มาร่วมบรรยายเกม เสิร์ฟความบันเทิง ปลุกพลังนักกีฬาและกองเชียร์แบบติดขอบสนาม
อุ่นเครื่องความมัน เปิดสนามด้วยคู่ชิงอันดับที่ 3 แข่งขันกันดุเดือด ทีมชาย เป็นการพบกันของ รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ดวลพลังตบกับ รร.ท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี เป็นเกมที่เข้มข้น ดวลกันมันสะใจตั้งแต่ต้นเกม แลกกันคนละเซต แต่สุดท้ายปรากฎว่านักตบหนุ่มจากขอนแก่น ทำเกมรุกสุดคมบดเอาชนะไป 3-2 เซต ด้วยสกอร์ 27-25 17-25 21-25 25-21 และ 15-13 จากนั้นไปลุ้นกันต่อกับทีมหญิง ระหว่างทีม รร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา พบกับ รร.เทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี คู่นี้รุกหนักเจอรับเหนียว สุดท้ายเป็นทีมแกร่งจากกาญจนบุรี ที่เก๋าเกมกว่าเอาชนะไป 3-1 เซต ด้วยสกอร์ 20-25 25-18 25-12 และ 25-21 คว้าอันดับที่ 3 ไปครอง
ขณะที่ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่รอบชิงชนะเลิศ เริ่มจากประเภททีมชาย ตัวตึงจากโคราช รร.ขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ล่าชัยกับ รร.อัสสัมชัญ กรุงเทพมหาคร คู่นี้สู้มันสมศักดิ์ศรีชิงแชมป์ ปล่อยอาวุธครบทั้งเสิร์ฟ ตบ บล็อก รับ ผลัดกันทำแต้มสุดมัน และเป็นอินทรีแดงบางรัก ที่โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะไป 3-2 เซต ด้วยสกอร์ 25-20 26-28 28-26 26-28 และ 15-12 คว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันประเภททีมชาย
จากนั้นเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิง ระหว่าง รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ ลงสนามป้องกันแชมป์พบกับ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ทั้งคู่เล่นได้สูสีจนกองเชียร์นั่งไม่ติด มาเต็มทั้งเกมรุกและเกมรับ ก่อนชัยชนะตกเป็นของทีม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เอาชนะไป 3 เซตรวด ด้วยสกอร์ 30-28 25-22 และ 25-22 ล้มแชมป์เก่าสุดมัน พร้อมคว้าถ้วยแชมป์ทีมหญิงไปครองได้สำเร็จ
หลังจบการแข่งขัน มีพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติ โดย พัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ดร. สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ทัตดนัย โชติวิญญู Business Development Manager บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษา 150,000 บาท ด้านทีม รร.ขามทะเลสอวิทยา และทีม รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ รองแชมป์ทีมชายและทีมหญิง รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 70,000 บาท ขณะที่อันดับ 3 รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม และทีม รร.เทพมงคลรังษี รับเหรียญรางวัลจาก ธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกฝ่ายกีฬาอาชีพสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยมี สุณี ปริปุณณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD มอบทุนการศึกษา 40,000 บาท และมอบทุนการศึกษา 20,000 บาท ให้กับอันดับที่ 4 รร.ท่าข้ามพิทยาคม และ รร.สุรนารีวิทยา
นอกจากนี้ยังมี 3 รางวัลพิเศษ ทั้งทีมชายและทีมหญิง ได้แก่ รางวัลผู้เล่นทำคะแนนสูงสุด Best Scorer เป็นของ หมายเลข 5 ธันวา ทราบพรมราช รร.ขามทะเลสอวิทยา และ หมายเลข 3 ณัฐชยา ดาแพง รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับรางวัลจาก นายแพทย์ธีร์วศิษฐ์ ฉัตรศิริมงคล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท และแพ็กเกจตรวจสุขภาพ มูลค่า 20,000 บาท พร้อมโทรฟี รางวัลตัวเซตยอดเยี่ยม Best Setter เป็นของ หมายเลข 5 ณัฎฐากร เจือกโว้น รร.อัสสัมชัญ และ หมายเลข 2 ฑิตยา ยิ่งยง รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท มอบโดย ปราโมทย์ ธูปบูชา ผู้แทนจาก บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ได้แก่ หมายเลข 5 ณัฎฐากร เจือกโว้น รร.อัสสัมชัญ และ หมายเลข 7 สุดารัตน์ เลวัน รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด ไลท์ มูลค่า 49,900 บาท มอบโดย อุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD มอบเสื้อ Jacket MVP จาก บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลูกวอลเลย์บอลจาก มิกาซ่า พร้อมด้วยโทรฟี การแข่งขัน วอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 สนับสนุนโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, เครื่องดื่มสมุนไพร พญานาค และ เครื่องดื่มสมุนไพร พญานาคพร้อมท์, โพรเทคส์ พรอพโพลิส ครีมอาบน้ำ, บรีส สูตรซักด่วน, รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟาซชิโอ้ ไฮบริด, น้ำดื่มสิงห์, PMCU, ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มิกาซ่า, โรงพยาบาลบางปะกอก 1, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, BUGABOO.TV และBUGABOO SHOP
และความมันของกีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 ยังไม่จบ ! เตรียมพบกับการแข่งขัน เซปักตะกร้อนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 ซี่งปีนี้เพิ่มความมันด้วยการจัดการแข่งขันประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรก เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.ch7.com/champ7hd/sepaktakraw2026 เตรียมวัดฝีเท้าขึ้นฟาดหน้าเน็ตไปด้วยกัน ก่อนเปิดสนามรอบคัดเลือก วันที่ 21-23 กันยายนนี้ ที่ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
แฟนกีฬาสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขัน ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทัวร์นาเมนต์ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV