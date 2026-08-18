“ฮัดสัน” ภูมิใจช้างศึกเข้าชิงอาเซียนคัพ รับนักเตะล้า ทำตอบสนองระบบการเล่นได้ไม่ดี

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย พ่าย สิงคโปร์ ไป 1-2 แต่สกอร์รวม ชนะ 4-3 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
"ก่อนอื่น ผมภูมิใจที่นักเตะสามารถพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ตามเป้าหมาย ทีมชุดนี้มีนักเตะเยาวชนผสมกับซีเนียร์ ผมภูมิใจในตัวทุกคน แต่ผลการแข่งขันที่ออกมาถือว่าน่าผิดหวัง คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะเรามีโอกาสทองที่จะตีเสมอในหลายครั้ง" ฮัดสัน กล่าว
"สำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศ เรามีเวลาอีก 3 วัน เรามีเวลามากกว่าทีมอีกทีมในรอบชิงชนะเลิศ จะพยายามดูการเล่นของทีมในวันนี้ ก็จะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาด มีเรื่องภาพรวมของเกมนี้ที่กลับตาลปัตร ในครึ่งแรกที่นักเตะล้า และต้องเปลี่ยนตัวนักเตะค่อนข้างเยอะจากอาการตะคริว แต่เราก็มีเวลามากพอสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศ ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์ ก็มีความแข็งแกร่ง เจอกับ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ก็สร้างปัญหาได้ การเจอพวกเขาสองนัดก็เป็นเกมที่ยากลำบาก ผมก็ไม่ได้กังวลกับการเตรียมทีมหลังจากนี้ครับ"
"เรื่องสไตล์การเล่นก็ถูกถามเสมอ เนื้อหาในเกมก็ขอไม่เจาะลึก แต่สองเกมที่เราเจอมา ต้องเตะภายใน 3 วัน ยังไม่รวมเวลาเดินทาง มีนักเตะหน้าใหม่ ต้องเจอกับทีมที่ทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่ม สภาพร่างกายแต่ละคน ไม่สามารถตอบสนองวิธีการเล่นที่วางแผน ผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็จะมีคำถามเสมอ ก็เป็นความคาดหวังของแฟนบอลทุกคน เวลาชนะสกอร์เท่าไหร่ แต่สุดท้ายเราเข้ารอบชิงชนะเลิศ เราต้องเตะทุกๆ 3 วัน ในช่วงปรีซีซั่น ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปรีซีซั่น ที่ต้องเตรียมร่างกาย แต่เราต้องเตะต่อเนื่อง มันเลยยากมากที่จะสร้างฟุตบอลที่เราต้องการ ผมเข้าใจกับการตั้งคำถามเป็นเรื่องปกติ ในแคมป์ก็มีคนบอกว่าชุดนี้ โดนวิจารณ์หนักมาก เรื่องนักเตะในทีม ว่าคงไปได้ไม่ไกล แต่เราก็เข้ารอบชิง ผมภูมิใจในตัวนักเตะทุกคน และเราเข้ารอบรองฯ และมีพี่ๆซีเนียร์ ช่วยพาเข้ารอบชิงชนะเลิศก็ภูมิใจ เตรียมทีมทุก 2-3 วัน ก็ภูมิใจมากๆ"
"สิ่งสำคัญที่สุดในเกมรอบชิงชนะเลิศ คือเรามีเวลามากกว่าคู่แข่งหนึ่งวัน ในการเตรียมทีมก่อนรอบชิงฯ ซึ่งเป็นความแตกต่าง หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ บริบท ว่าการแข่งขันครั้งนี้อยู่ในช่วงปรีซีซั่น และต้องเจอกับ คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง วันแรกที่นักกีฬาเข้ามาบางคนเพิ่งได้ซ้อมกับสโมสรไปได้ไม่กี่วัน ตอนนี้ต้องให้นักกีฬาฟื้นฟูร่างกาย เพื่อใส่ในเกมแรกของรอบชิงฯ อย่างเต็ม ก็จะทำในสิ่งที่เราอยากทำ และเตรียมแผนให้พร้อม เกมนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความล้า สิ่งสำคัญตอนนี้คือช่วงปรีซีซั่น แม้นักกีฬาจะมีสภาพร่างกายไม่พร้อมแต่เราก็ทำได้ตามเป้าหมาย อาจจะมีคำถาม แต่เราก็เข้ารอบชิงชนะเลิศได้"
"ส่วนแทคติกที่เตรียมรับมือในการเจอกับ สิงคโปร์ ทั้งสองนัด ไม่ได้แตกต่างอยู่ในวิธีการเดียวกัน ความแตกต่างคือการพัฒนาเชิงนักกีฬาและทีมชาติสิงคโปร์ก็ทำได้ดี พวกเขาทำได้ดีตั้งแต่เอเชียน คัพ ที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย สองเกมที่เราต้องเจอ รวมถึง สิงคโปร์ เองก็มีผลงานดีในรอบแบ่งกลุ่ม ผมว่าสิงคโปร์ ตอนนี้ เปลี่ยนไปแล้ว ต้องให้เครดิต เกวิน ลี ที่ทำได้ดีมากๆ และมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ซัพพอร์ต คิดว่าสิงคโปร์ อยู่ในทิศทางที่ดีและจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกในอนาคต"
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ นัดแรก พบกับ ผู้ชนะระหว่าง เวียดนาม หรือ มาเลเซีย ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ซื้อบัตรได้ที่ Ticketmaster.co.th ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now