ยามาฮ่า สนับสนุนศึกวอลเลย์บอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 อัดฉีด FAZZIO HYBRID LITE จำนวน 2 คัน มอบให้ผู้เล่น MVP ประจำทัวร์นาเมนต์

นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ YAMAHA FAZZIO HYBRID LITE มูลค่าคันละ 49,900 บาท ให้กับ นายณัฎฐากร เจือกโว้น ผู้เล่นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และ นางสาวสุดารัตน์ เลวัน ผู้เล่นจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ หลังทั้งคู่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม และคว้ารางวัล ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ประจำทัวร์นาเมนต์ ในการแข่งขัน วอลเลย์บอล แชมป์กีฬา 7HD 2026 ประเภทชาย และประเภทหญิง
สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชาย เป็นการพบกันระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญ กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โดยโรงเรียนอัสสัมชัญสามารถคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์ 3-2 เซต ขณะที่ประเภทหญิง เป็นการพบกันระหว่าง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา กับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ก่อนที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ จะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์ 3-0 เซต
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ YAMAHA FAZZIO HYBRID ในฐานะรถจักรยานยนต์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ผ่านความร่วมมือกับ ช่อง 7HD ในการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD, วอลเลย์บอล แชมป์กีฬา 7HD ประเภทชายและหญิง, เซปักตะกร้อ แชมป์กีฬา 7HD ประเภทชายและหญิง และฟุตบอล แชมป์กีฬา 7HD
นอกจากนี้ ยามาฮ่ายังร่วมส่งมอบประสบการณ์ภายใต้แนวคิด “Feel The Unique Experience” เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้กับสมาชิก YAMAHA CLUB ร่วมส่งเสียงเชียร์และสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล แชมป์กีฬา 7HD 2026 อย่างใกล้ชิด ตอกย้ำการเชื่อมโยงแบรนด์ยามาฮ่ากับไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
สำหรับการมอบรถจักรยานยนต์ YAMAHA FAZZIO HYBRID LITE ให้กับผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ มีขึ้น ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้