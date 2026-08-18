ช้างศึกเข้าชิงอาเซียนคัพ พ่ายสิงคโปร์คาบ้าน 1-2 แต่สกอร์รวมฉลุย 4-3 ลุ้นแชมป์สมัย 8 รอดวลเวียดนามหรือมาเลย์

ทัพช้างศึก เสียท่าปราชัยคาบ้านให้กับสิงคโปร์ 1-2 แต่ยังมีบุญเก่าที่บุกไปชนะมาได้ก่อน 3-1 จากเกมแรก ทำให้ทีมผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนคัพได้เป็นสมัยที่ 12 หลังสกอร์รวม 2 นัด ไทยเป็นฝ่ายเอาชนะสิงคโปร์ 4-3
เกมนี้ แฮรรี่ สจ๊วต ยิงให้สิงคโปร์ บุกมานำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 45 ก่อนที่ คคณะ คำยก จะมาซัดจุดโทษตีเสมอ 1-1 ให้ทีมชาติไทยในนาที่ 61 จากนั้น สิงคโปร์ มานำอีกครั้ง หลัง พรรษา เหมวิบูลย์ ทำเข้าประตูตัวเองในนาที 65 ซึ่งช่วงเวลาที่เหลือ ไทยรักษาสกอร์นี้เอาไว้ได้ จบเกมแพ้ไป 1-2 แต่สกอร์รวม 2 นัด ชนะ 4-3
ไทย ผ่านเข้าชิงชนะเลิศศึก ฮุนได อาเซียน คัพ 2026 ไปลุ้นแชมป์สมัยที่ 8 ในรายการนี้ โดยรอชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่าง เวียดนาม หรือ มาเลเซีย ซึ่งเกมแรก เวียดนาม บุกไปเอาชนะมาก่อน 2-0
ทั้งนี้ รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยเกมแรก ไทย จะเป็นเจ้าบ้านก่อน เตะกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคมนี้ เวลา 20.00 น. จากนั้นจะเป็นฝ่ายบุกไปเยือนในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2569