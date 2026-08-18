ขอคืนฟอร์ม! “ทรงชัยน้อย” มั่นใจดับห้าว “บันลือโลก” เดินหน้าล่าบัลลังก์อีกครั้ง

“ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” กำปั้นร่างเล็กใจใหญ่ วัย 25 ปี จากสมุทรปราการ เล็งใช้ฟอร์มบู๊ดุดันเข้าปะทะ “บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย” มวยซ้ายอันตราย วัย 29 ปี จากสกลนคร เพื่อกู้ฟอร์มเก่งอีกครั้ง ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ศึก The Inner Circle 27 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. นี้ ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30-20.30 น.
หลังพ่ายในไฟต์รีแมตช์ให้กับ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา ในศึก ONE ลุมพินี 160 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา “ทรงชัยน้อย” ต้องโคจรมารับมือ “บันลือโลก” ที่กำลังมั่นใจจากการคว้าชัยชนะ 2 ไฟต์ติด และหวังใช้ไฟต์นี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการล่าสัญญา ONE โดย “ทรงชัยน้อย” ยืนยันไม่ขอเป็นทางผ่าน พร้อมขึ้นสังเวียนบู๊แหลกตามสไตล์ถนัด เพื่อหวังหยุดความร้อนแรงของคู่ชกและกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้ง
“ไฟต์นี้ บันลือโลก คงใส่เต็มร้อยแน่นอน เพราะถ้าชนะผม เขามีโอกาสได้สัญญา ONE ลุยรายการใหญ่ และได้รีแมตช์กับ นาดากะ แต่บนเวทีผมไม่ยอมให้ใครผ่านไปง่าย ๆ แน่ ผมจะจัดให้เต็มที่ทั้งอาวุธ ความหนัก เดินชน และลูกบู๊”
“บนเวทีเขาไม่น่าจะปะทะโดยตรง แต่จะเป็นฝ่ายดักออกอาวุธ ดังนั้นไฟต์นี้ผมเตรียมแผนเดินประชิดตัว ไม่ถอย นอกจากนี้ ผมกลับมาพัฒนาจุดแข็งของตัวเองคือการออกหมัด แล้วก็เสริมทั้งเรื่องความเร็วและบล็อกแข้งซ้ายมาเป็นอย่างดีครับ”
“ไฟต์นี้ผมจะดึงสไตล์การชกอันดุดันกลับมาให้ได้ เพื่อกู้ฟอร์มเก่งกลับคืนมา เพราะเป้าหมายคือการกลับไปท้าชิงบัลลังก์อีกครั้ง แต่ขอเก็บชัยชนะต่อเนื่องให้ได้สัก 4-5 ไฟต์รวดก่อน เพื่อให้เคลียร์ทุกข้อครหา และกลับขึ้นไปชิงแชมป์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับ”