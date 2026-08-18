“นิโค” เมินไต่อันดับคิกบ็อกซิง โฟกัสรักษาบัลลังก์มวยไทย

“นิโค คาร์ริลโล” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ประกาศจุดยืนชัดเจนพร้อมดวล “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” เพื่อลุ้นกระชากเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิง รุ่นเดียวกันมาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 หลังเปิดตัวในกติกาคิกบ็อกซิงได้อย่างสวยงาม ด้วยการใช้กำปั้นหนักปิดเกม “โจว เจียเฉียง” นักชกจากจีนในยกที่ 2 ของศึก ONE Fight Night 46 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา
หลังคว้าชัยจากการข้ามสายมาชกคิกบ็อกซิงเป็นครั้งแรกใน ONE “นิโค” แชมป์โลกฉายา “ราชันจากแดนเหนือ” ยืนยันชัดเจนว่าพร้อมเดินหน้าท้าชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิงทันทีหากได้รับโอกาส พร้อมเผยถึงเป้าหมายต่อไปที่ต้องการจะรั้งบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ไว้ให้ได้ตราบนานเท่านาน
“ถ้า ONE เปิดโอกาสให้ชิงแชมป์คิกบ็อกซิงทันที ผมจะตอบตกลง แต่ผมจะไม่ชกไต่อันดับเด็ดขาด ผมเป็นแชมป์โลกมวยไทย อยากชกเพื่อเข็มขัดของผม ถ้าไฟต์ชิงแชมป์คิกบ็อกซิง ผมพร้อมแน่นอน”
“ส่วนเป้าหมายต่อจากนี้ ผมอยากป้องกันแชมป์มวยไทย รักษาตำแหน่งให้ได้สัก 2 ครั้ง และถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปชกที่ประเทศกาตาร์ด้วย เพราะถึงตอนนั้นผมก็จะยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เหมือนเดิม ไม่มีใครล้มผมได้หรอกครับ”