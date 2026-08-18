“น้าเอ๋” วอนทรูฯเปิดฟรีทีวี ให้คนไทยได้ดูช้างศึกนัดชิงอาเซียนคัพ

น้าเอ๋ แฟนบอลไทย หรือ นายชัยรัตน์ กลุ่มไหม ออกมาเขียนข้อความถึงผู้บริหาร TrueVisions ขอความกรุณา หากทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอล อาเซียน ฮุนได คัพ 2026 ได้อยากให้พิจารณานำเกมรอบชิงฯ มาถ่ายทอดสดผ่าน True4U ช่อง 24 เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้รับชมกันอย่างทั่วถึง
ปัจจุบัน TrueVisions ถือสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียน โดยแฟนบอลสามารถรับชมผ่านแพ็กเกจ TrueVisions NOW FOOTBALL แต่ “น้าเอ๋” มองว่า หากสามารถนำเกมทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศมาถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีได้ จะช่วยสร้างกระแสการเชียร์ครั้งใหญ่ และทำให้คนไทยเข้าถึงการแข่งขันได้ง่ายขึ้น
เจ้าตัว ยกเหตุผลว่า การถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีจะช่วยให้เด็กๆ ได้ชมและมีนักฟุตบอลทีมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ครอบครัวสามารถร่วมเชียร์กันได้ รวมถึงทำให้แฟนบอลทั่วประเทศได้ส่งเสียงเชียร์ “ช้างศึก” พร้อมกัน
โดยหากไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โปรแกรมการแข่งขันจะเป็นระบบเหย้า-เยือน ซึ่งเกมนัดแรกมีคิวเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2569 ก่อนออกไปเล่นนัดสองในวันที่พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2569