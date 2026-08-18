ครีเอเตอร์หนุ่มใช้ AI เสกรองเท้าแตะเดินป่า เป็นไวรัลล้านวิวจนแบรนด์ดังติดต่อด่วน

ถือเป็นหนึ่งไวรัลสนั่นโซเชียลเวลานี้ เมื่อ "นายจีเอ็ม" ครีเอเตอร์สายเที่ยวธรรมชาติชื่อดัง โชว์ไอเดียกระฉูดใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนรมิตภาพรองเท้าในฝันอย่าง “ช้างดาว TREK FLIP” รองเท้าแตะหูหนีบสายรัดส้นสำหรับเดินป่า พร้อมฟังก์ชันสมมติสุดล้ำ ทั้งพื้น EVA นุ่มเด้ง และดอกยางลึกยึดเกาะทุกสภาพผิว พร้อมแคปชันปั่นๆ สะกิดผู้บริหารนันยางให้ช่วยทำรุ่น ตกมัน, พลาย หรือเวลตัน ออกมาตอบโจทย์สายลุยหน่อย ซึ่งก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสายเดินป่า เดินเทรล และวิ่งเทรล
หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพลงไปไม่ถึง 1 วัน กระแสตอบรับแรงเกินต้าน เมื่อยอดเข้าชมพุ่งทะลุ 1,140,000 ครั้ง แถมเจ้าตัวยังเผยขำๆ ว่า มีแฟนเพจทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอพรีออเดอร์รองเท้าช้างดาวเดินป่ารุ่นนี้ถล่มทลายกว่า 300 คู่ ทั้งที่ยังไม่มีการผลิตจริง
งานนี้แบรนด์รองเท้าในตำนานของไทยก็ไม่ปล่อยให้รอนานด้วย เพราะล่าสุด "นายจีเอ็ม" โพสต์ภาพอัปเดตหน้าจอ ที่ฝ่ายการตลาด ของนันยางได้ทักข้อความเข้ามาติดต่อพูดคุยกับเจ้าตัวโดยตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายจีเอ็ม ระบุว่า “พวกมึงผู้บริหารนันยางเขาทราบเรื่องแล้วหวะ เกี่ยวกับรองเท้าเดินป่า ช้างดาวรุ่น ตกมัน ........เดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบต่อไป ว่าทำได้ หรือ ไม่ได้”