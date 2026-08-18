กระโดดน้ำดึง“โค้ชไบ๋” คืนวงการ! ช่วยติว 2 นักกีฬาไทยลุยเอเชียนเกมส์ 2026

ความเคลื่อนไหวทีมกระโดดน้ำทีมชาติไทย เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ล่าสุดได้ “โค้ชไบ๋” หรือ ไบ๋ เจียน ผิง อดีตผู้ฝึกสอนกระโดดน้ำทีมชาติไทยชาวจีน เข้ามาช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาไทย 2 ราย เพื่อปรับท่าให้มีความแข็งแรง พร้อมเก็บรายละเอียดและเพิ่มความสมบูรณ์แบบของแต่ละท่ามากยิ่งขึ้น
สุชาติ พิชิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกระโดดน้ำทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้เสนอสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยของบประมาณ เพื่อนำนักกีฬาเตรียมทีมเอเชียนเกมส์ 2 คน ได้แก่ ธิติภูมิ มากสิน และ ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศจีน แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงมีการปรับแผนมาเป็นการเชิญผู้ฝึกสอนชาวจีนมาช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาในประเทศไทย
สำหรับผู้ที่เข้ามาช่วยงานครั้งนี้คือ “โค้ชไบ๋” ไบ๋ เจียน ผิง ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมาก่อน โดยเข้ามาช่วยดูรายละเอียดของท่ากระโดดน้ำ เสริมเทคนิค และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาทั้ง 2 คน ซึ่งถือเป็นนักกีฬาระดับแนวหน้าของไทย
อย่างไรก็ตาม นักกีฬาทั้งสองรายต้องปรับตัวพอสมควรกับรูปแบบการฝึกซ้อมของโค้ชไบ๋ เนื่องจากมีความเข้มข้นและหนักกว่าการฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ฝ่ายกีฬากระโดดน้ำยังได้เชิญโค้ชไบ๋ไปให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่แคมป์ทีมชาติไทยชุดเยาวชน ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อีกด้วย
ส่วนโอกาสที่จะว่าจ้างโค้ชไบ๋เข้ามาทำหน้าที่แบบถาวรนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความเป็นไปได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพร่างกายที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการทำหน้าที่คุมทีมในระยะยาว แต่หากเป็นการเข้ามาช่วยทีมแบบเฉพาะกิจ ยังมีความเป็นไปได้ในอนาคต
ด้าน ไบ๋ เจียน ผิง กล่าวว่า วงการกระโดดน้ำไทยมีนักกีฬาที่มีความสามารถและศักยภาพ แต่สิ่งที่ยังขาดคืออุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานระดับสากล หากต้องการยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างรวดเร็ว การเดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีน ซึ่งมีอุปกรณ์และสถานที่ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยพัฒนานักกีฬาได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้น ตนก็ไม่มีปัญหาที่จะเข้ามาช่วยฝึกซ้อมในประเทศไทย เพียงแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว พร้อมยอมรับว่านักกีฬาไทยมีความสามารถ หากได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้
สำหรับ ไบ๋ เจียน ผิง เคยเป็นนักกีฬากระโดดน้ำเยาวชนทีมชาติจีน ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางผู้ฝึกสอน และเคยทำหน้าที่เป็นโค้ชกระโดดน้ำทีมชาติไทย โดยเป็นผู้วางรากฐานและพัฒนา สุชาติ พิชิ จนก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับเอเชียและโอลิมปิกเกมส์
หลังจากแยกทางกับประเทศไทย โค้ชไบ๋ เดินทางไปทำหน้าที่คุมทีมชาติกระโดดน้ำเม็กซิโกในปี 2005 ก่อนสร้างผลงานสำคัญด้วยการพาทีมเม็กซิโกคว้า เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2008 มาได้
การกลับมาช่วยทีมกระโดดน้ำไทยในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการยกระดับรายละเอียดด้านเทคนิคและเสริมความพร้อมให้นักกีฬาไทย ก่อนเข้าสู่ภารกิจใหญ่ในศึกเอเชียนเกมส์ 2026