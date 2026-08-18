แทมมี่ จัดใหญ่ 100 พลัส ไทยเทนนิส ลีก 2026 นักหวดแห่ร่วม ศึกชิงครึ่งล้าน หา "แชมป์ทีมผสม"

นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสม รายการ 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2026 (100PLUS Thai Tennis League 2026) ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮาส์ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2569
การแถลงข่าวครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายปัณณ์ วินิจจะกุล Sport Marketing Executive บริษัท แอซิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, น.ส.วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด และ "แทมมี่" น.ส.แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย ที่เคยขึ้นไปอยู่อันดับ 19 ของโลก ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2026
นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน เปิดเผยว่า เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเทนนิส รายการ 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2026 ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี 2022 เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ประสบความสำเร็จ จบลงอย่างสวยงามทุกปี เพราะเสน่ห์ของรายการ 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก นั้นเป็นการแข่งขันประเภททีมผสมระหว่างรุ่นเยาวชน ทั่วไป และสูงอายุ ทำให้ปีนี้มีนักกีฬาสมัครเข้ามาแข่งขันจำนวนมาก เป็นทัวร์นาเมนท์ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ มีความพิเศษเพราะรวมนักเทนนิสทุกระดับไว้ในรายการเดียวกัน และที่สำคัญมีเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท ขอเชิญชวนทุกท่านไปชมและเชียร์กันได้ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้ ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี โดยปีนี้มีกิจกรรมดีๆ มากมาย รวมทั้งแจกรางวัลพิเศษสำหรับกองเชียร์ด้วย
ทางด้าน “แทมมี่” น.ส.แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะ 100 พลัส, ASICS Thailand, Head, SUNTORY MRP ตลอดจน สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย รวมทั้งขอบคุณนักกีฬาและกองเชียร์ทุกคน ทำให้การแข่งขันเกิดขึ้นเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
”ปีนี้คึกคักมาก มีผู้สมัครเข้ามามากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งยอดอยู่ที่ 16 ทีม แต่ปีนี้มากถึง 19 ทีม รวมนักกีฬาอยู่ที่ 550 คน แบ่งเป็น ประเภทถ้วย A จำนวน 4 ทีม ประเภทถ้วย B จำนวน 7 ทีม และประเภทถ้วย C จำนวน 8 ทีม สำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดของทุกรายการในประเทศไทย“
"แทมมี่" กล่าวว่า ปีนี้ยังคงมีรางวัลพิเศษมอบให้ทีมชนะเลิศด้วย โดยจะมอบเสื้อสามารถให้กับผู้จัดการทีม หรือรางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น 1 รางวัล (Great Manager Awards) ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชดีเด่น 2 รางวัล (Best Coach Awards) รางวัลนักกีฬาดีเด่น (MPV Awards) แบ่งเป็น นักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล รวมเป็น 5 รางวัลในแต่ละประเภท ซึ่งมอบให้ทั้ง 3 ประเภท (A B และ C) ฉะนั้น รวมแล้วจะมีรางวัลพิเศษมากถึง 15 รางวัลด้วยกัน
ในช่วงท้าย “แทมมี่” ยังได้กล่าวอีกว่า "แทมมี่ขอขอบคุณเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส จากใจจริง ซึ่งให้การสนับสนุนแทมมี่ตั้งแต่เป็นนักกีฬา จนกระทั่งผันตัวเองมาเป็นผู้จัดการแข่งขัน ที่ผ่านมา 100 พลัส ให้การสนับสนุนต่อเนื่อง มันเห็นผลในวันนี้ ทำให้วงการกีฬาเทนนิสเติบโต สร้างสังคม สร้างครอบครัวเทนนิส เมื่อพ่อแม่มาเล่น ลูกก็ตามมาเล่นด้วย เป็นการเพิ่มประชากรเทนนิสในอีกทางหนึ่ง
“และตอนนี้ ทั้งน้องไหม มนัญชญา สว่างแก้ว และ น้องรวงข้าว ลัลนา ธาราฤดี สองนักเทนนิสหญิงไทย ก็ทำผลงานบนเส้นทางเทนนิสอาชีพได้ดี ในขณะที่ฝ่ายชายก็มี น้องบูม กษิดิศ สำเร็จ และแม็กซิมัส ภราพล โจนส์ เป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในทุกๆ รายการ ถือเป็นเรื่องที่ดีของวงการเทนนิสไทยค่ะ" แทมมี่กล่าวปิดท้าย
จากนั้นได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเทนนิส รายการ 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2026 โดย นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี และมี นายเจษฎา ปิติโรจน์ชัยชาญ Assistant Brand Manager ผู้แทนผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 100 พลัสโปร บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด, น.ส.วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด, นายปัณณ์ วินิจจะกุล Sport Marketing Executive บริษัท แอซิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, น.ส.กุลชาติ รามโคตร Marketing Supervisor บริษัท ซันโทรี่ เวลเนส(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย โดยมี นายดาวรุ่ง ราชวงษ์ ผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการในการจับสลาก
สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้
-ประเภทถ้วย A จำนวน 4 ทีม มีสายเดียวแข่งขันแบบพบกันหมด ประกอบด้วย Glass House (แชมป์เก่า), RodFai Blue, UNLOSER A และ RodFai Gold โดยนัดแรก Glass House จะพบ UNLOSER A และ RodFai Blue จะพบ RodFai Gold แข่งขันวันที่ 24 ส.ค. 2569
-ประเภทถ้วย B จำนวน 7 ทีม แบ่งเป็น 2 สาย ประกอบด้วย สายเอ RodFai Green (แชมป์เก่า), BALI Height B และ SAMMITR / สายบี DEK’PITLOK NANA, UNLOSER B, A21 และ RBSC Polo Club แข่งขันวันที่ 22 ส.ค. 2569
-ประเภทถ้วย C จำนวน 8 ทีม แบ่งเป็น 2 สาย ประกอบด้วย สายเอ BALI Height C (แชมป์เก่า), โล่ทอง, กรุงเก่า และ Inzent / สายบี Ramananos, UNLOSER C, สวนสนาม และท่าดินแดง แข่งขันวันที่ 23 ส.ค. 2569