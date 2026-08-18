ยิมนาสติกสร้าง 35 ผู้ฝึกสอน กระจายสู่สโมสรทั่วประเทศ

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลา ระดับกลาง (กติกา ค.ศ.2025-2028) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม ณ สโมสรจินตนา ในซอยเพชรเกษม 81 ซึ่งมีผู้ฝึกสอนจากหลายสโมสรเข้ารับการอบรมมากถึง 35 คน ในจำนวนนี้ มีอดีตนักกีฬาทีมชาติ ประกอบด้วย สุภัสสร วัชราภรณ์, เบ็ญจพร ลิ้มพานิชย์, มนัสนันทน์ ชัยธีรภัทรพงศ์, ชลธิชากร จรรย์โกมล, ธัญญพัชธ์ สังวรโยธิน รวมทั้ง ปัณฑิตา ทองสอง และ ภรณ์นัชชา เจตธำรง สองนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบัน เข้าร่วมอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์ ปริญญาด๊อกเตอร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจิตวิทยากีฬา มหาวิทยาลัย มหิดล รวมถึง นางสุมาลี สุขขา และ นายธีระชัย ประเสิรฐศรี ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลาทีมชาติไทย ร่วมเป็นวิทยากร
ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน วิทยากร ได้ร่วมกันถ่ายทอดในเรื่องกฎ-กติกา และ มารยาท เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับ กติกาใหม่ที่สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ได้เปลี่ยนแปลงทุกปี รวมถึงระเบียบวินัยในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี รวมทั้งการเสริมสร้างเรื่องจิตวิทยา ในการถ่ายทอดประสบการณ์ การใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ , การส่งผ่านความรู้สึกจากผู้ฝึกสอนสู่นักกีฬา และ การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักกีฬา กับ ผู้ฝึกสอน ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กับการสร้างผลงานไปสู่ความสำเร็จ
จากนั้น ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย ได้ลงมาถ่ายทอดการเรียน การสอน ภาคปฏับัติที่สนามฝึกซ้อมต่ออีกเป็นเวลา 1.30 ชั่วโมง โดยจัดให้ ปัณฑิตา ทองสอง เป็นผู้นำการฝึกตามท่าสากลที่ถูกต้องและนำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬา ตามที่ ดร.กุสุมาลย์ เป็นผู้กำหนด การฝึกซ้อมเริ่มจากมท่าที่เรียบง่าย ไปสู่ท่าที่ยากเป็นลำดับ ของผู้ฝึกสอนระดับกลาง นอกจากนี้ยังได้พูดถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของผู้ฝึกสอนสู่ลูกศิษย์และนักกีฬา
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า การอบรมผู้ฝีกครั้งนี้ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก แต่สมาคมฯกำหนดเพียงแค่ 35 คนเท่านั้น เพราะต้องการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยผู้ฝึกสอนที่เข้ารับการอบรมส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาอดีตทีมชาติ และที่เหลือเป็นนักกีฬายิมนาสติกที่มีความสามารถดีทุกคน นอกจากถ่ายทอดเรื่องกติกาใหม่ ๆ แล้ว ยังได้เน้นเรื่อง จริยธรรม และ คุณธรรม ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งยังมีการสอนเทคนิคต่างๆ ท่าที่ยากกว่าระดับพื้นฐาน ถือว่าเป็นความโชคดีของทุกคนที่เข้าร่วมอบรม หลังจากจบหลักสูตรครั้งนี้ ทำให้สมาคมฯ ได้สร้างผู้ฝึกสอนสายเลือดใหม่ ทุกคนคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต หลังจากนี้สามารถทำหน้าที่สอนนักกีฬาระดับสโมสรได้ทันที ตามสิทธิ์ที่ได้ผ่านการรับรองจากสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย