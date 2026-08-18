ยูโอบี ประเทศไทย จัดใหญ่งานวิ่ง 2026 UOB Heartbeat Run รวมพลังกว่า 2,700 คน ต่อยอดห้องเรียนดิจิทัลสู่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงานวิ่งประจำปี “2026 UOB Heartbeat Run” เพื่อระดมทุนต่อยอดสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย ในโครงการ UOB My Digital Space (UOB MDS) โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาหลักของธนาคารที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ด้วยการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ดิจิทัลไปสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหาร พนักงานธนาคารพร้อมครอบครัวทั่วประเทศ รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 2,700 คน ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีและการให้คืนสู่สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบี จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปีใน18 ประเทศทั่วโลก
โครงการ UOB My Digital Space (UOB MDS) เป็นโครงการด้านการศึกษา ที่ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อช่วยให้โรงเรียนที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ และทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ซึ่งปัจจุบันโครงการครอบคลุม 10 โรงเรียน และสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนแล้วกว่า 5,500 คน
นายริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เผยว่า กิจกรรม 2026 UOB Heartbeat Run แสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของเพื่อนๆ พนักงาน ครอบครัว ลูกค้า และพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน ทั้งสำหรับตัวเราด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และสำหรับสังคมผ่านการร่วมระดมทุนต่อยอดเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ ผ่านโครงการห้องเรียนรู้ดิจิทัล UOB My Digital Space เราไม่ได้เพียงลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ยังเป็นการร่วมสร้างอนาคตของประเทศอีกด้วย
“เด็กทุกคนควรมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเติบโตขึ้นที่ไหน จากการดำเนินโครงการ UOB My Digital Space เราได้เห็นว่า เมื่อโรงเรียนมีเครื่องมือที่เหมาะสม ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาต่อยอดการเรียนการสอน และเด็กๆ ก็มีโอกาสเรียนรู้ได้มากขึ้น ดังนั้น UOB Heartbeat Run จึงเป็นอีกทางที่พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเราสามารถร่วมกันช่วยให้โอกาสเหล่านี้ไปถึงเด็กได้มากขึ้น”
กิจกรรม 2026 UOB Heartbeat Run ปีนี้ จัดขึ้นในคอนเซปต์ Fun Run ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 ณ สนามศุภชลาศัย มีระยะวิ่ง 2.8 กิโลเมตร และ 5.3 กิโลเมตร พร้อมสร้างสีสันด้วยการประกวดแต่งกายแฟนซีสำหรับนักวิ่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ที่เตรียมไว้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย โดยจะประกาศยอดเงินบริจาคจากกิจกรรม 2026 UOB Heartbeat Run รวมถึงจำนวนนักเรียนที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมผ่าน UOB MDS หลังปิดการระดมทุนในปีนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับเงินระดมทุนที่ได้ในโครงการ UOB My Digital Space ปัจจุบันได้ขยายสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุม 10 โรงเรียน และสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนแล้วกว่า 5,500 คน นับว่าช่วยเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้กิจกรรม “2026 UOB Heartbeat Run” ยังเป็นงานวิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นกิจกรรมแนวรักษ์โลกด้วย โดยทั้งงานใช้วัสดุรีไซเคิลหมด เช่น ขวดน้ำดื่มที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์, เหรียญรางวัลที่ผลิตจากไม้ สามารถนำไปใช้ต่อเป็นที่เปิดขวด, ถังขยะรีไซเคิลสำหรับรวบรวมขวดพลาสติก พร้อมจุดคัดแยกขยะในงาน เพื่อให้การวิ่งครั้งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด, บริจาคอาหารส่วนเกินให้แก่ชุมชนใกล้เคียง และสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน ออกแบบให้สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ซ้ำได้