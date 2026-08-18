ญี่ปุ่นเคาท์ดาวน์ 1 เดือน รับทัพเอเชียนเกมส์ 1.5 หมื่นคน ไทยพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์-เบี้ยเลี้ยงไร้ปัญหา

ญี่ปุ่น เจ้าภาพมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 นับถอยหลังก่อนเริ่มการแข่งขัน 1 เดือน ยินดีต้อนรับนักกีฬาจากทั่วเอเชียที่จะมาร่วมการแข่งขันกว่า 15,000 คน ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย ทัพไทยพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเบี้ยเลี้ยง ทั้งนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ไม่มีปัญหา
ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า ญี่ปุ่นเจ้าภาพได้เริ่มนับถอยหลังก่อนเริ่มการแข่งขัน 1 เดือนแล้ว ซึ่งบรรยากาศถือว่ามีความคึกคักไม่น้อย ขณะเดียวกันก็พร้อมต้อนรับนักกีฬาจากทั่วเอเชีย ที่จะเดินทางมาร่วมการชิงชัยกว่า 15,000 คน
“จากการติดตามการเตรียมการของประเทศญี่ปุ่น ได้รับข้อมูลว่าเจ้าภาพจะให้นักกีฬา 4,000-5,000 คนพักบนเรือ ซึ่งมีห้องพัก 571 ห้อง สระว่ายน้ำ 7 สระ ร้านอาหาร 8 แห่ง และมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นของญี่ปุ่น ส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีก 2,000 คนจะพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เดน เพียร์ ในนาโกยา ขณะที่ส่วนที่เหลือจะพักตามโรงแรมต่าง ๆ” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ส่วนความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แต่ละชนิดกีฬาเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ได้รับข้อมูลเช่นกันว่าในภาพรวมถือว่าทัพไทยมีความพร้อมในทุกด้าน การเตรียมทีม กกท. ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือกันอยู่ตลอดเวลา
“เบี้ยเลี้ยงของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ไม่มีปัญหา เดือนมิถุนายน ได้มีการเบิกจ่ายครบถ้วนไปแล้ว ส่วนเดือนกรกฎาคม สมาคมกีฬาที่ส่งเอกสารมาพร้อม ก็อยู่ในขั้นตอนของการเบิกจ่าย จะรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน ส่วนสมาคมกีฬาที่ยังขาดเอกสารบางส่วน ได้มีการประสานงานกัน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงไปยังนักกีฬา และผู้ฝึกสอน โดยเร็วที่สุด” ดร.ก้องศักด กล่าวในตอนท้าย