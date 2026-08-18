บอคเซียไทยพร้อมลุยชิงแชมป์โลก ตั้งเป้า 1 ทอง ก่อนต่อยอดเอเชียนพาราเกมส์

ทีมบอคเซียทีมชาติไทย เตรียมลุยศึก World Boccia Championships 2026 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 4 กันยายน 2569 ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย 1 เหรียญทอง พร้อมใช้รายการนี้เป็นบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู่เอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม
ทัพไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันหลายคลาส นำโดย BC1 “บอย” วิษณุ ฮวดประดิษฐ์, BC2 “เจมส์” วรวุฒิ แสงอำภา, “เขียว” ภาคภูมิ ลินชุม และ “ฝน” ศตนันท์ พรหมศิริ, BC3 “ศักดิ์” เจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง และ “ปัด” ลดามณี กล้าหาญ รวมถึง BC4 “เปเล่” พรโชค ลาภเย็น และ “นวล” นวลจันทร์ พลศิลา
ความหวังสำคัญอยู่ที่ประเภทบุคคล โดยเฉพาะ “เจมส์” วรวุฒิ ในคลาส BC2 ซึ่งรั้งอันดับ 5 ของโลก รวมถึง “เปเล่” พรโชค ในคลาส BC4 ขณะที่การแข่งขันประเภททีม ไทยเตรียมใช้ “บอย” วิษณุ, “เขียว” ภาคภูมิ และ “ฝน” ศตนันท์ เป็นกำลังหลักในการลุ้นผลงาน
ศึกที่เกาหลีใต้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการทดสอบนักกีฬาไทยกับคู่แข่งระดับโลก ทั้งบราซิล โปรตุเกส และอังกฤษ เพื่อประเมินทั้งแท็กติก ความแม่นยำ และการรับมือกับความกดดัน ก่อนเข้าสู่เป้าหมายใหญ่ช่วงปลายปี
หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์โลก ทีมบอคเซียไทยจะเดินหน้าต่อใน เอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2569 โดยมีจีน อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เป็นคู่แข่งสำคัญ พร้อมลงชิงชัยทั้งหมด 11 อีเวนต์