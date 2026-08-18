“อจลวิชญ์” นำม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์คลาส A สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ฯ สนาม 3 กาญจนบุรี

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนน “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2026-27” สนามที่ 3 ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2569 มีนักกอล์ฟคลาส S, A และ B ร่วมแข่งขัน 115 คน ไฮไลต์อยู่ที่ “จูเนียร์” อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล ที่รักษาตำแหน่งผู้นำตลอด 3 วัน ก่อนคว้าแชมป์คลาส A ชาย ขณะที่คลาส B ชาย ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟ
โดยคลาส A ชาย “จูเนียร์” อจลวิชญ์ ที่นำตั้งแต่วันแรกและรักษาฟอร์มได้ตลอด 3 วัน จบด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 199 (65-67-67) คว้าแชมป์ไปครอง ขณะที่คลาส A หญิง พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 210
ด้านคลาส B ชาย พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง ดวลเพลย์ออฟชนะ ณภัทร ไชยพานิช หลังจบ 3 วันเท่ากันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 209 ส่วนคลาส B หญิง สร้อยสามจันทร์ จันทราทิตย์ เร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 210
สนามต่อไป สนามที่ 4 จะแข่งขันที่ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.ลพบุรี โดยคลาส C-D-E-F แข่งขันวันที่ 29-30 สิงหาคม และคลาส S-A-B วันที่ 4-6 กันยายน 2569