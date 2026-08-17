ชบาแก้วยู-17 บดจอร์แดน 2-0 บอลศรีกานดี เมอร์เดกา คัพ 2026

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ณ ซูเปอร์ ซอคเกอร์ อารีนา คุดุส จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย การแข่งขันฟุตบอลหญิง ศรีกานดี เมอร์เดกา คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สอง ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามพบกับ จอร์แดน
เกมแรก ทีมฟุตบอลหญิงไทยเอาชนะ อินโดนีเซีย บี มา 2-0 ส่วนจอร์แดน ชนะ สิงคโปร์ มา 3-1 เกมนี้ โค้ชมิ่ม ธิดารัตน์ วิวาสุขุ วางวรันธร พงษ์โคกสี เป็นทีเด็ดในแดนหน้า พร้อมมีกวินธิดา กิขุนทด คอยบัญชาเกม
เริ่มเกมมาแค่สองนาที ไทยเกือบได้ประตู ออกนำจากบอลครอส ที่ ฐิติรัตน์ สำโรง ได้แปแบบไม่ต้องจับหลุดกรอบ และจังหวะต่อมาเป็น วรันธร พงษ์โคกสี ที่ได้ยิงไปติดเซฟ และ ฐิติรัตน์ สำโรง ได้ซ้ำแต่ก็ยังติดบล็อค ออกหลังไป
และนาทีที่ 3 ไทยก็มาได้ประตูออกทันที จากลูกเตะมุม ที่ กวินธิดา กิขุนทด เปิดเข้าไปและตกใส่ขาประตูจอร์แดน กระเด้งเข้าไปให้ ฟุตบอลหญิงไทยนำก่อน 1-0
ไทยยังครองบอลบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง และนาที 12 ฟุตบอลหญิงไทยเกือบหนีห่างเป็น 2-0 จากจังหวะที่จอร์แดน บิวท์ อัพ และจ่ายมาเสียให้ นันทิยา มีโพธิ์ ยิงสวนเข้าไปทันที อย่างไรก็ตามวีเออาร์ ก็จับฟาวล์ก่อน เพราะจังหวะวิ่งเข้าไปกดดันผู้เล่นของไทยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อน
นาที 33 จอร์แดน มาได้ลุ้นบ้างจากฟรีคิกของ เยนา เดวอิค แต่ก็ยังไปเข้ามือของ ดีนาร่า ก็เด็ม รับเข้าซองได้
นาที 43 ไทยเกือบได้ประตูที่สองอีกครั้ง จากจังหวะที่ ศตพร ยศกรทอง ลุยไปทางซ้ายก่อนจ่ายให้ วรันธร พงษ์โคกสี ได้ยิงไปติดเซฟประตูจอร์แดน ออกหลังไป
ทดเจ็บไทยได้ประตูเพิ่มจากจังหวะหลุดเดี่ยวของฐิติรัตน์ สำโรง ที่เอาชนะกับดักล้ำหน้าแล้วยิงเข้าไปให้ ฟุตบอลหญิงไทย นำห่างเป็น 2-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง จอร์แดนพยายามต่อเกมเข้าใส่มากขึ้น แต่ยังเป็นไทยที่ได้ลุ้นจะแจ้งกว่า นาที 58 เป็น นันทิยา มีโพธิ์ ได้เก็บตกบอลสองแล้วยิงข้ามคานออกไป
นาที 81 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะยิงไกลด้วยซ้ายของ กวินธิดา กิขุนทด แต่มายา ซายยิด ยังปัดออกมาได้
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะ จอร์แดน ไป 2-0 มีหกคะแนนเต็มจากสองนัดแรก
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 3 พบกับ สิงคโปร์ ที่ สนาม ซูเปอร์ ซอคเกอร์ อารีนา คูดุส จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Youtube : Srikandi Merdeka Cup