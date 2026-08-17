“JAS-Monomax” เปิดศึกยักษ์ชนยักษ์ แฟนบอลรวมพลังเชียร์ “อาร์เซนอล” ดวล “แมนฯ ซิตี้”

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล จัดกิจกรรม “MONOMAX WATCH PARTY : THE FA COMMUNITY SHIELD – Grand Season Launch” พาแฟนบอลร่วมสัมผัสบรรยากาศเกมแรกของฤดูกาล ก่อนพรีเมียร์ลีกจะเปิดฉากกับเกมบิ๊กแมตช์ชิงโล่การกุศล The FA Community Shield 2026 ระหว่าง “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล พบ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ณ Mono Studio (Stadium 29) ถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ท่ามกลางเหล่าสาวกฟุตบอลที่เดินทางมารวมตัวกันในบรรยากาศสุดคึกคัก พร้อมเสื้อทีมรักและพลังเชียร์ที่จัดเต็มตั้งแต่ก่อนเริ่มเกม
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกของแฟนบอลสองทีมที่มาร่วมลุ้นศึกแห่งศักดิ์ศรีบนจอขนาดใหญ่ เสียงเชียร์ เสียงปรบมือ และเสียงแซวกันระหว่างแฟน “ปืนใหญ่” และ “เรือใบสีฟ้า” ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเกมเข้าสู่ช่วงสำคัญ อารมณ์ร่วมของแฟนบอลภายในงานก็ยิ่งเพิ่มดีกรีความเข้มข้น สะท้อนพลังของการดูฟุตบอลร่วมกันที่ทำให้ทุกจังหวะบนสนามถูกส่งต่อเป็นโมเมนต์แห่งความสนุกในทันที
ก่อนจะปิดฉากความมันส์ของค่ำคืนก่อนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกด้วยชัยชนะของ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล กับสกอร์ 3-0 ไปพร้อมกับเสียงเชียร์และรอยยิ้มของแฟนบอลที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลแบบเต็มอารมณ์ ก่อนเดินหน้าสู่ศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 อย่างเป็นทางการ
โดย JAS-Monomax พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์ฟุตบอลระดับโลกและประสบการณ์ความสนุกให้แฟนบอลไทยได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และใกล้ชิดกับเกมโปรดตลอดฤดูกาล ตอกย้ำการดูฟุตบอลที่มากกว่าการรับชมผ่านหน้าจอ แต่คือการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทุกโมเมนต์สำคัญไปพร้อมกัน ห้ามพลาด!!! กิจกรรมความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ในครั้งต่อไป แฟนบอลสามารถติดตามกิจกรรมพิเศษจาก Monomax ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax และ Monomax Sport