“เขาทราย” เตือน “นาบิล” มวยสากลอินเตอร์เคี้ยวไม่ง่าย แนะปั๊มชกทุกเดือนก่อนลุยโอลิมปิก

เขาทราย กาแล็คซี่ ยอดนักมวยสากลอาชีพระดับตำนานของเมืองไทย ออกมาแสดงความเห็นกรณี ที่ นาบิล อานาน ยอดนักมวยไทยอาชีพ เตรียมขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่น เพื่อลุ้นติดชาติไปลุยโอลิมปิกเกมส์ 2028 ว่า “ผมอยากบอกว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทย นาบิล ถือเป็นคนเก่งคนหนึ่งสำหรับมวยไทย ตอนนี้ต้องบอกว่า หาคู่ชกยากแล้ว เพราะว่าตัวสูงได้เปรียบ แต่ไปชกต่างชาติก็อาจจะได้เปรียบเหมือนกัน แต่ก็อาจจะมีคนสูงใกล้เคียงกัน แต่ก็ได้เปรียบอยู่”
“เรื่องน้ำหนักสำคัญเหมือนกัน อย่าลดน้ำหนักเยอะเกิน มันจะไม่มีแรง ถ้าอยู่ในรุ่นสัก 70 กก. ก็ยังพอไหวอยู่ แต่ถ้าไป 65 กก. ผมเป็นห่วง เพราะมันอาจจะฟื้นไม่ทัน การชกสมัครเล่น มันจะมีการชกทุกวัน ก็จะมีการชั่งทุกวัน ชั่งเช้าชกบ่าย ชั่งเช้าชกเย็น ดังนั้นถ้าชกในรุ่น 70 กก.ก็พอไหว แต่ก็อยู่ที่การเก็บตัวและฝึกซ้อมอีกทีหนึ่ง ผมมองว่าพอไปได้ แต่ก็เจอต่างชาติก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ในประเทศคุณเก่ง แต่ไปเจอต่างชาติ มันจะเป็นยังไงอีกไม่รู้ ผมก็ยังมองไม่ออก เพราะต่างชาติเขามีเบสิคมวยสากลมาก่อนอยู่แล้ว ดังนั้นเขาก็อาจจะเก่งกว่าเราก็ได้ ดังนั้นเรื่องการฝึกซ้อม เบสิคมวยสากลก็สำคัญครับ หลบหลีกให้ได้ ดึงจังหวะได้ ก็จะไปได้”
เขาทราย ยังเผยอีกว่า เรื่องการคัดเลือกระดับประเทศไทย ตนมองว่านาบิล สบายอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าผ่านเข้าไปรอบลึกๆในระดับนานาชาติ ยังไม่แน่ใจ เพราะต้องไม่ลืมว่าต่างชาติ เขาก็เป็นสากลเบสิคมาก่อน ซึ่งเขาก็ผ่านมาโชกโชน แต่ว่า นาบิล ยังไม่เคยผ่าน ผมอยากให้ช่วงเวลาหลังจากนี้ เขาชกทุกเดือนๆเลย สากลซ้อมแล้วชกทุกเดือน ให้มีประสบการณ์ให้เร็วที่สุด ช่วง 2 ปี ก่อนไปโอลิมปิกเกมส์เนี่ย ส่วนเขาจะอดทนกับการฟิตซ้อมสมัครเล่นได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะสากลสมัครเล่นได้แค่เบี้ยเลี้ยง ไม่ได้ค่าตัวอาชีพเหมือนชกกับ วัน
“ถ้าเกิดสมัครเล่นไม่ประสบความสำเร็จนะ ไปสากลมวยอาชีพเลยก็ได้ เผลอๆนาบิล อาจเป็นแชมป์โลก ไม่แน่นะครับ ลองไปสมัครเล่นดูก่อน ถ้าไม่ผ่านสมัครเล่น ค่อยลองไปต่อยมวยสากลอาชีพ”