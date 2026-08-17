"โรนัลโด้" เปรยแขวนสตั๊ด ลุ้นเป้าหมายสุดท้ายยิง 1,000 ลูก

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังโปรตุกีส ยืนยัน 2026-27 อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของอาชีพ และวางแผนอนาคตไว้เรียบร้อยแล้ว
โรนัลโด้ วัย 41 ปี เพิ่งแต่งงาน จอร์จินา โรดริเกวซ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ฉลองครบรอบ 10 ปี นับตั้งแต่พบกันครั้งแรก ที่สโตร์ "กุชชี (Gucci)" กรุงมาดริด
อดีตผู้เล่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, รีล มาดริด และ ยูเวนตุส ให้สัมภาษณ์ "โวก (Vogue)" แม็กกาซีนชื่อดัง ก่อนพิธีวิวาห์ "ซีซันนี้อาจเป็นซีซันสุดท้ายของผม ผมต้องการอำลาอย่างยิ่งใหญ่"
ขณะเดียวกัน โรนัลโด้ เผยถึงการใช้ชีวิตหลังแขวนสตั๊ด "ผมวางแผนอนาคตไว้หมดแล้ว ผมมีหลายอย่างต้องทำ ซึ่งถ้าบอกคุณสักอย่าง มันยากเหลือเกิน"
"เพราะฟุตบอลน่าจะเป็นรอยโหว่ขนาดใหญ่ คุณต้องพยายามเติมเต็มเวลาของคุณหลายๆ อย่าง ไม่ใช่แค่อย่างเดียว"
"สิ่งนั้นต้องสนุกกว่า, เดินทางมากกว่า, ดูและเล่นพาเดลซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมาก และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับรายได้ของผม หรือรายได้ของเรา เพราะหลังจาก 25 ปี ต้องเสียสละมาก"
ปัจจุบัน โรนัลโด้ ดีกรี บัลลง ดอร์ 5 สมัย สังกัดสโมสร อัล-นาสเซอร์ แห่งซาอุดิอาระเบีย นับตั้งแต่แยกทาง ยูไนเต็ด ปลายปี 2022 ยิงประตูใกล้ครบ 1,000 ลูกตลอดอาชีพ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเป้าหมายสุดท้าย
โรนัลโด้ ยิงประตูรวม 976 ลูก ก่อนเริ่มซีซัน 2026-27 แบ่งเป็น 830 ลูก ระดับสโมสร และ 146 ลูก ระดับทีมชาติ