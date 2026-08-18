"สมรักษ์" เดินหน้าดีลนักมวย "รถถัง" พร้อมดัน "แสงอาทิตย์" ชกสากลสมัครเล่น

สมรักษ์ คำสิงห์ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก มวยสากลสมัครเล่น ของไทย เดินหน้าติดต่อหานักมวยไม่หยุด หลังก่อนหน้านี้ปิดดีลกับ ONE ดึง นาบิล อานาน เข้าสู่สารบบทีมชาติไทย ลุ้นคว้าโควต้าไปลุยโอลิมปิกเกมส์ 2028 ณ เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
ล่าสุดเจ้าตัวติดต่อทาบทาม รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต อีกราย แต่ทางเจ้าของฉายา "ดิ ไอรอนแมน" ขอดัน แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน น้องชายของภรรยาตัวเอง ให้มาแทน ในรุ่น 65 กิโลกรัม
งานนี้ต้องรอดูกันว่าจะมีการดีล แสงอาทิตย์ มาจริงหรือไม่ และหากเจ้าตัวตัดสินใจที่จะมา ก็จะต้องเข้ากระบวนการคัดตัวเพื่อให้อยู่ในสารบบทีมชาติไทย ต่อไป