เอ็งกอรัน งานวิ่งสายมูสู่มาตรฐานสากล ชูการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและศรัทธา กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุดรธานี

“เอ็งกอรัน : ภาคนักรบมังกร ๒๐๒๖ (Engkor Run : Dragon Warriors 2026)” ยกระดับงานวิ่งสายมูสู่มาตรฐานสากล ชูการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและศรัทธา กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุดรธานี ที่สุดของงานวิ่งสายมู ได้ทั้งสุขภาพ ได้ทั้งบุญ
นายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “เอ็งกอรัน ๒๐๒๖ (Engkor Run 2026)” ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ส.ค.69 พร้อมด้วย นายธนโชติ ศรีวิชยางกูร ประธานคณะกรรมการจัดงาน, ตัวแทนจากคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า, มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานจังหวัดอุดรธานี, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมในงานแถลงข่าว
วำหรับงานวิ่ง “เอ็งกอรัน” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ โดยคณะกรรมการจัดงานได้ยกระดับการจัดงานครั้งใหญ่ภายใต้ชื่องาน “เอ็งกอรัน ๒๐๒๖ (Engkor Run 2026)” โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดเป็นที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงชาวต่างชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ผ่านนโยบาย Soft Power, การเผยแพร่ศิลปะเอ็งกออันเป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย, การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก, และการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
ในปีนี้ Engkor Run 2026 ได้ชู 3 หัวใจหลักในการจัดงาน ประกอบด้วย
1. Earth (Green Marathon): การจัดการแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นแนวคิด Low Carbon และ Zero Waste
2. Luck (สายมู): การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา รับพลังบวกและความเป็นสิริมงคลจากองค์ศาลเจ้าปู่-ย่า และ 3. Standard (World-Class Event): เส้นทางได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับสถิติการแข่งขันสู่ระดับสากล
นายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “งาน เอ็งกอรัน ๒๐๒๖ (Engkor Run 2026) นับเป็นงานสำคัญที่มีส่วนอย่างยิ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี เป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ศิลปะเอ็งกอ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัด การที่ผู้จัดงานให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างรอบด้าน ทั้งทีมแพทย์ เครื่อง AED และประกันอุบัติเหตุ จะช่วยสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้แก่นักวิ่งทั่วประเทศอย่างแน่นอน”
ด้านนายธนโชติ ศรีวิชยางกูร ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะกรรมการจัดงานมุ่งมั่นให้นักวิ่งได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับและแตกต่างจากงานวิ่งทั่วไป โดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการควบคุมการจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินและประกันอุบัติเหตุให้นักวิ่งทุกคน นอกจากนี้นักวิ่งจะได้สัมผัสกับ 'เสื้อวิ่งมงคล' และ 'เหรียญรางวัลมงคล' หลังเข้าเส้นชัยจะได้เต็มอิ่มกับมหกรรมอาหารของดีเมืองอุดรธานีกว่า 20 ร้านเด็ด พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล Lucky Draw ชิ้นใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท เช่น ทองคำแท่ง, รถจักรยานยนต์, iPhone 17 และนาฬิกา Garmin ซึ่งถือเป็นโบนัสพิเศษแทนคำขอบคุณแก่นักวิ่งทุกท่าน”
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ระยะทาง ได้แก่ Half Marathon 21.1 กิโลเมตร, Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร, Fun Run 5 กิโลเมตร และ Family Walk 2 กิโลเมตร โดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัย ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี วิ่งผ่านแลนด์มาร์กสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานี และสำหรับระยะ Half Marathon 21.1 กิโลเมตร, Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร นอกเหนือจากรางวัล Overall และ Age Group แล้ว ยังมีการมอบรางวัลพิเศษให้กับนักวิ่งที่เข้ามา 50 อันดับแรก แยกชาย หญิง คาดว่าจะมีนักวิ่งระดับแนวหน้าเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
และยังมีการเพิ่ม VIRTUAL RUN ให้กับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมแต่ไม่สามารถมาร่วมวิ่งในวันงานได้
ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมในทุกช่องทางถือว่าเป็นผู้บริจาค จะมีสิทธิในการลุ้นรับของรางวัล Lucky Draw ด้วยเช่นกัน
งาน เอ็งกอรัน ๒๐๒๖ (Engkor Run 2026) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 ณ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี คาดว่าจะมีนักวิ่งและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500 - 3,000 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.engkorrun.com หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Page: เอ็งกอรัน Engkor Run และ Line Official: @engkorrun