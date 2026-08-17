"บาร์ซา" จ่อคว้า "โรดรี" 65 ล้านปอนด์

บาร์เซโลนา แชมป์ลา ลีกา สเปน ตกลงซื้อ-ขาย โรดรี มิดฟิลด์ แมนเชสเตอร์ ซิตี ค่าตัว 65 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,900 ล้านบาท)
โรดรี วัย 30 ปี ดีกรี "บัลลง ดอร์" 2024 เตรียมเซ็นสัญญา 4 ปี โดยคาดว่าการซื้อ-ขายจะเสร็จสมบูรณ์เร็วๆ นี้
กัปตันทีมชาติสเปน รับใช้ "เรือใบสีฟ้า" 298 นัด ตลอด 7 ซีซันแห่งความสำเร็จ หลังย้ายจาก แอตเลติโก มาดริด ปี 2019 ค่าตัวแพงสุดสโมสร ณ เวลานั้น 62.8 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,800 ล้านบาท)
โรดรี พลาดลงสนามเกือบทั้งฤดูกาล 2024-25 หลังบาดเจ็บหัวเข่ารุนแรง รวมถึงมีปัญหาเจ็บแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) รบกวน ฤดูกาล 2025-26
ถึงกระนั้น โรดรี คืนฟอร์มเก่งศึกฟุตบอลโลก 2026 เป็นกำลังสำคัญของ "กระทิงดุ" ชุดแชมป์โลกสมัยที่ 2 และได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์
โรดรี จ่ออำลาถิ่นเอติฮัด สเตเดียม ด้วยสถิติ 12 โทรฟีรายการหลัก รวม พรีเมียร์ ลีก 4 สมัย, เอฟเอ คัพ 2 สมัย, ลีก คัพ 3 สมัย และ ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 1 สมัย