สมาคมกีฬาหวังกระบวนการสรรหาผู้ว่าการกกท.ถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา

สมาคมกีฬา อยากเห็นกระบวนการสรรหาผู้ว่าการกกท. คนใหม่ ดำเนินการอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมา หลังขั้นตอนต่อจากนี้ จะมีการนำรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาบิ๊กหัวหมาก ให้บอร์ดกกท. และที่ประชุมครม. พิจารณา ขณะที่ “บิ๊กเสือ” สกล วรรณพงษ์ รักษาการนายกสมาคมกีฬายิงปืนฯ ฝากถึงผู้ว่าการกกท. คนต่อไป กระจายงบประมาณให้ทั่วถึง อย่ากระจุกเหมือนที่ผ่านมา ขณะที่ “บิ๊กตูน” ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ ขอคนมีประสบการณ์ ประสานเครือข่ายสมาคมกีฬา บริหารงบประมาณที่มีอย่างจำกัดได้ดี และกล้าตัดสินใจ
หลังจาก คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คนใหม่ ที่มี นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ จาก นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายบริหาร และนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปแล้ว
ขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกกท. จะนำรายชื่อผู้ที่เหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการกกท. ที่มี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เวลา 13.30 น. และจากนั้น ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2569 เป็นลำดับต่อไป
เรื่องนี้ “บิ๊กเสือ” นายสกล วรรณพงษ์ รักษาการนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกกท. ได้ผู้ที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนการพิจารณาจากบอร์ดกกท. และ ครม. อยากให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมา มากที่สุด และฝากถึงผู้ว่าการกกท. คนต่อไป ให้ช่วยกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง อย่ากระจุกเหมือนที่ผ่านมา เพราะช่วงก่อนหน้านี้ สมาคมกีฬาเล็ก ๆ ได้รับผลกระทบในการทำงานอยู่ไม่น้อย
ขณะที่ “บิ๊กตูน” นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับผู้ว่าการกกท. คนต่อไป ส่วนตัวอยากได้คนที่มีประสบการณ์ ทำงานและประสานเครือข่าย อย่าง สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย รวมทั้งบริหารงบประมาณที่มีอย่างจำกัดได้ดี และต้องกล้าตัดสินใจเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ