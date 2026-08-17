“แอ๊ดคาราบาว” แต่งเพลงปลุกใจเชียร์ทัพไทยลุยเอเชียนเกมส์ 2026

"แอ๊ดคาราบาว" แต่งเพลงปลุกใจเชียร์นักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ที่ญี่ปุ่น "ส่งใจไทยถึงนาโกย่า" โอลิมปิคไทย เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ส่งคลิป MV ประกอบเพลงเข้าประกวดชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ประกาศผลวันที่ 27 ส.ค.นี้ ด้าน "นายกองเอกชัยภักดิ์" เฉ่งกองทุนพัฒนากีฬาฯ จ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามาก ทุกสมาคมฯเพิ่งได้แค่ 2 เดือน มี.ค -เม.ย. ทั้งๆที่มหกรรมจะเริ่มอีกเดือนเศษเท่านั้น ส่วนเป้าทองที่โอลิมปิคไทยคาดหวังอยู่ที่ 14-15 ทอง
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย 1 เดือนก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 69 ที่ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิค ฯ โดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 ก.ย.-4 ต.ค.69 โดยจัดแข่งทั้งสิ้น 43 ชนิดกีฬา จํานวน 469 อีเวนต์ สําหรับประเทศไทยส่งแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา จาก 46 สมาคมกีฬา จํานวนทั้งสิ้น 694 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 356 คน, นักกีฬาหญิง 338 คน และ เจ้าหน้าที่ประจําทีม,ทีมแพทย์ และกองอํานวยการ 273 คน ผู้ตัดสินรับเชิญและผู้ตัดสินประจําทีม 19 คน รวมคณะนักกีฬาไทยทั้งสิ้น จํานวน 986 คน
"จากข้อมูลที่เจ้าภาพได้จัดการสัมมนาโดยระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.69 เพื่ออัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวข้องสําหรับการแข่งขัน โดยเจ้าภาพได้จัดรูปแบบที่พัก เป็น 3 รูปแบบ คือ1. Villas (Garden Pier) - คอนเทนเนอร์ 2. Cruise Ship (Kinjo Pier) - เรือสําราญ และ 3. Hotel - โรงแรมใกล้กับสนามแข่งขัน ซึ่งชนิดกีฬาที่พักคอนเทนเนอร์ มี 7 กีฬา, ชนิดกีฬาที่พักบนเรือ มี 18 กีฬา และชนิดกีฬาที่พักโรงแรม มี 18 กีฬา เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง โดยนักกีฬาจะทําการแข่งขัน ที่ จังหวัดไอจิ, โตเกียว, ชิซโอกะ, กิฟู และโอซากา โดยกีฬาแรกที่เริ่มแข่งขัน คือ ทีมฟุตบอลหญิง จะแข่งในวันที่ 14 ก.ย.69 เวลา 19.30 น. พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่น ที่สนาม Shizuoka Stadium Ecopa เมืองซิซูโอกะ ซึ่งทีมฟุตบอลหญิง จะเดินทางไปในวันที่ 11 ก.ย.69 ส่วนทีมฟุตบอลชาย จะเริ่มแข่งในวันที่ 16 ก.ย.69 เวลา 16.00 น. พบกับคีร์กิซสถาน ที่สนาม Tovota Stadium
หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ยังได้กล่าวอีกว่า ในวันที่ 18 ก.ย.69 จะมีพิธีเชิญธงชาติไทยในหมู่บ้านนักกีฬา ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 ก.ย.69 เวลา 18.00 น. ณ Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium ซึ่งทีมไทยจะเข้าร่วมในพิธีจํานวน 220 คน
ด้านประธานโอลิมปิคไทย กล่าวว่า ในโอกาสนี้ "แอ๊ด คาราบาว" นายยืนยง โอภากุล นักร้องตำนานเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังของไทย ได้แต่งทำนองและคำร้อง เพลงเชียร์นักกีฬาในชื่อเพลง"ส่งใจไทยถึงนาโกย่า" พร้อมเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ทำมิวสิควีดิโอ หรือ MV ประกอบเพลง โดยส่งผลงานได้ที่ E-mail : itnoct@gmail.com ปิดรับคลิป วันที่ 26 ส.ค. 69 และจะประกาศผล วันที่ 31 ส.ค.69 โดยนายธนา ไชยประสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เป็นประธานในการคัดเลือก ซึ่งจะมี 2 รางวัล อันดับ 1 รับ 30,000 บาท และอันดับ 2 รับ 20,000 บาท
ขณะที่นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ กล่าวว่า สำหรับเพลง "ส่งใจไทยถึงนาโกย่า" จะเริ่มออกอากาศกระจายตามสื่อต่างๆ และจะเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
"ส่วนเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลของนักกีฬาไทย ซึ่งครั้งที่แล้วไทยคว้าได้ 12 เหรียญทอง และครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า 20 เหรียญทอง แต่ในส่วนของโอลิมปิคฯ คาดว่าจะคว้าได้ไม่ต่ำกว่า 14-15 เหรียญทอง ก็ถือว่าไม่กดดันนักกีฬามากเกินไป และทุกครั้งในเอเชียนเกมส์ นักกีฬาไทยก็คว้าเหรียญรางวัลติดท็อป 5 ของเอเชียมาตลอดโอลิมปิคไทย ตั้งคณะทำงาน ไม่ได้เหรียญไม่เป็นไร แต่ให้มาดูแลนักกีฬาไทยเพื่อผลักดันให้กีฬาไทยมีการพัฒนาสร้างผลงานเป็นที่ 1 ของอาเซียน"
นายกองเอกชัยภักดิ์ กล่าวถึงปัญหาในการเก็บตัวนักดีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งนี้ว่า ตัวนักกีฬาไม่มีปัญหา แต่สิ่งที่มีปัญหา คือ สมาคมกีฬาเพิ่งได้รับเงินเก็บตัว 1 มี.ค.-30 เม.ย. เท่านั้น แต่ตอนนี้ก็เข้าสู่สิงหาคม และเหลือแค่ 1 เดือนก่อนแข่งก็ยังไม่ได้ รวมถึงผู้ฝึกสอนต่างชาติ และ สมาคมกีฬาฯต้องแบกรับปัญหาและรับผิดชอบในส่วนนี้เอง ซึ่งหลายสมาคมฯ ผู้บริหารต้องไปกู้ยืมเงินที่อื่นเพื่อมาสำรองจ่ายให้นักกีฬาไปก่อน เนื่องจากนักกีฬาต้องกินต้องใช้
"ทุกวันนี้เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม และ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติ ที่ออกจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ล่าช้ามากโดยการล่าช้ามาจากกองทุนฯ ที่อ้างในเรื่องของเอกสาร ถือว่าช้ามาก โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนต่างชาติที่ใช้เงินในการจ่ายเป็นหลักแสน และต้องฝากรองนายกฯ ให้แก้ให้ตรงประเด็น เกณฑ์ต่างๆควรใช้แบบควรจะเป็นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเต็มที่ในการพัฒนากีฬา เพราะถ้ายังเป็นแบบนี้ แต่ก็จะมาคาดหวังผลงานที่ดี หรือ เหรียญรางวัลเยอะๆ มันก็เป็นไปไม่ได้แน่นอน" นายชัยภักดิ์ กล่าว
ด้านนายธนา ไชยประสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯกล่าวว่า ในการส่ง MV ประกอบเพลง "ส่งใจไทยถึงนาโกย่า" จะมีคณะกรรมการดูถึงการถ่ายทำ เข้ากับเพลง บรรยากาศนักกีฬาไทยฮึกเหิม เข้ากับ MV อยากให้ส่งมาประกวดเยอะๆ ช่วยกันสร้างสรรค์ จะคัดเลือกอย่างระมัดระวัง
นอกจากนี้นายธนา ยังได้กล่าวถึงการยืนยันชื่อนักกีฬาไทยว่า ในวันที่ 8 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมขึ้นทะเบียนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของคณะนักกีฬาแต่ละประเทศ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันรายชื่อนักกีฬา ประเภทกีฬา ตารางการเดินทาง การเข้าพัก และเอกสารสิทธิ์ต่างๆ อย่างเป็นทางการ และ เป็นวันสุดท้ายที่จะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อนักกีฬาไทยได้ ส่วนความพร้อมของโอลิมปิคไทยขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมจองเที่ยวบิน และ ประสานกับเจ้าภาพเรื่องที่พักในทุกเมืองที่จัดแข่ง โดย ประสานงานไว้พร้อมหมดแล้ว