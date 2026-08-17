กระแสแรงไม่มีตก! “BE aLife : Move Out Loud” สัปดาห์ที่ 2 คึกคัก เพิ่มรุ่นอายุ 50+ เปิดพลังคนทุกวัยที่ True Digital Park

เดินหน้าสร้างคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับแคมเปญ “BE aLife : Move Out Loud” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกีฬากว่า 1,000 คนตลอดทั้งแคมเปญ หลังประเดิมการแข่งขันสัปดาห์แรกเมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ก่อนเดินหน้าจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ที่ Skytrack ชั้น 4 True Digital Park ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยพลังของผู้เข้าแข่งขัน ภายใต้คอนเซปต์ “ไม่ต้องเป็นยอดมนุษย์ก็ร่วมสนุกได้”
ความพิเศษของการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 2 คือการเพิ่มรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเปิดแข่งขันต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้คนรักสุขภาพทุกช่วงวัยได้ออกมาขยับร่างกาย ท้าทายขีดจำกัด และพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคของการออกกำลังกาย
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกจากผู้เข้าแข่งขันหลากหลายกลุ่ม ทั้งพนักงานออฟฟิศ กลุ่มเพื่อน ผู้ที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพ และนักกีฬาที่ต้องการทดสอบสมรรถภาพของตัวเอง พร้อมด้วยเสียงเชียร์และกำลังใจจากผู้ร่วมงานที่ช่วยสร้างสีสันตลอดการแข่งขัน
ไฮไลต์ของการแข่งขันคือการท้าทายความสามารถสลับกันระหว่าง 2 โซนหลัก ได้แก่ The RUN การวิ่งบน Skytrack ลู่วิ่งลอยฟ้าระยะทาง 540 เมตรต่อรอบ และ The FIT CHALLENGE 5 ซึ่งประกอบด้วย 5 ฐานกิจกรรมสุดเข้มข้น ได้แก่ SkiErg, Rowing, Kettlebell Swing, Sandbag Lunges และ Dumbbell Thruster
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งสลับกับการทำภารกิจในแต่ละฐานจนครบ 5 รอบ รวมระยะทางวิ่งทั้งหมด 2.7 กิโลเมตร ก่อนตัดสินผู้ชนะจากคะแนนรวม โดยเปิดรับสมัครทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 2 คน ครอบคลุมทีมชาย ทีมหญิง ทีมผสม และทีม LGBTQ+ สะท้อนการเป็นสนามแข่งขันที่เปิดกว้างและต้อนรับทุกความหลากหลาย
ดร.จิระพงศ์ พิพัฒนภิวงศ์ ประธานผู้อำนวยการ ผู้บริหาร True Digital Park กล่าวถึงความพร้อมและวิสัยทัศน์ของโครงการว่า “ความตั้งใจหลักของเราคือการทำให้ True Digital Park เป็นมากกว่าพื้นที่ทำงาน แต่ต้องเป็นคอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เราจึงต่อยอดแคมเปญ BE aLife : Move Out Loud เพื่อเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นเสมือน ‘สนามเด็กเล่นของผู้ใหญ่’ ที่ทุกคนสามารถมาสนุกกับการออกกำลังกายในรูปแบบ Sportainment ได้อย่างลงตัว ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่เราเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ ทั้งโซน Skytrack และลานกิจกรรมหลัก ทำให้เราสามารถรองรับการแข่งขันได้อย่างไร้รอยต่อ เราพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมของคนรักการออกกำลังกายที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป”
พร้อมกันนี้ ดร.จิระพงศ์ ยังกล่าวถึงความพิเศษของการแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 ว่า “ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มรุ่นการแข่งขันสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่า Functional Fitness Racing ของเราไม่ได้เป็นกิจกรรมที่หักโหมจนเกินกำลัง ขอเพียงมีการฝึกซ้อมและมีความพร้อม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็สามารถร่วมสนุกและเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจกลับไปได้”
“นอกจากนี้ หลังจากออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่แล้ว True Digital Park ยังมีพื้นที่ Glass Pavilion ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนด้านนอก ชั้น 4 ฝั่ง West จัดเตรียมไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ ให้ทุกคนได้นั่งผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายหลังจบการแข่งขันอีกด้วย”
“BE aLife : Move Out Loud” จัดการแข่งขันผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ และยังเหลืออีก 2 ครั้ง ในวันที่ 22 และ 29 สิงหาคม 2569 ณ Skytrack ชั้น 4 True Digital Park เตรียมร่วมขยับร่างกาย ทลายทุกขีดจำกัด และสนุกไปกับการเคลื่อนไหวในแบบของตัวเอง เพราะไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรืออยู่ในช่วงวัยใด ทุกคนก็สามารถออกมา “Move Out Loud” ได้ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี ทางออก 6 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Instagram: @truedigitalparklife