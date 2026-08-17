สมาคมกีฬาคนพิการฯเตรียมทีมเข้มข้น วางเป้าคว้าไม่น้อยกว่า 17 ทอง “พงศกร-อธิวัฒน์“ พกสถิติโลกวีลแชร์เรซซิ่งลุยเอเชียนพาราเกมส์

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เตรียมทีมนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่น เข้มข้น ไมตรี คงเรือง นายกสมาคมฯ เชื่อมั่นการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก กกท. เป็นอย่างดี จะทำให้คว้าได้ตามเป้าไม่น้อยกว่า 17 เหรียญทอง ขณะที่ “กร” พงศกร แปยอ และ “ฟิวส์” อธิวัฒน์ แพงเหนือ 2 นักวีลแชร์เรซซิ่งชื่อดัง พกสถิติโลก ไปล่าแชมป์
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ 4 สมาคมกีฬา ประกอบด้วย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องจากมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนมกราคม 2569 และได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ที่ 24 เหรียญทอง
นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เตรียมนักกีฬา 15 ชนิด ส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา และอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี นอกนั้นกระจายกันไป โดยเทควันโด ซ้อมอยู่ที่กรุงเทพฯ, จักรยาน ที่จังหวัดเชียงใหม่, แบดมินตัน ที่สโมสรที-ไทยแลนด์ จังหวัดนนทบุรี, เทเบิลเทนนิส ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
“นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อม โดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง 1 เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้ ซึ่งต้องขอบคุณ กกท. ที่สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ทำให้นักกีฬามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”
สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 17 เหรียญทอง นำทัพโดยนักกีฬาระดับโลก ได้แก่ “กร” พงศกร แปยอ และ “ฟิวส์” อธิวัฒน์ แพงเหนือ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งชื่อดัง ซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์การแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย 6 เหรียญทอง
รวมทั้งยังมีโอกาสจากวีลแชร์ฟันดาบ “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ ซึ่งจะผนึกกำลังกับรุ่นน้อง โดยมีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทอง ส่วนกรีฑา “อุ้ม” ศศิราวรรณ อินทโชติ และ “แพท” พลาธิป คำทา มีโอกาสได้ 3 เหรียญทอง, แบดมินตัน มี “โปเต้” ณัฐพงษ์ มีชัย มือ 1 โลก และ “วี” มงคล บุญสุน ที่ได้ลุ้น 2 เหรียญทอง ขณะที่ยิงปืน มี อนุสรณ์ ไชยชำนาญ, อติเดช อินทนนท์ ที่ได้ลุ้นมากกว่า 2 เหรียญทอง และ เทเบิลเทนนิส หวังได้ถึง 5 เหรียญทอง
“นักกีฬาของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ วางเป้าหมายในครั้งนี้ว่าจะต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่า 17 เหรียญทอง ซึ่งจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าจะทำได้ตามเป้าหมายดังกล่าว ส่วนคู่แข่งสำคัญ ได้แก่ จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น และหลายชาติในตะวันออกกลางที่มีการเตรียมนักกีฬาดีขึ้นกว่าเดิม” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย