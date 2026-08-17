สมาคมกีฬาไทยโป๊กเกอร์ พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ ผนึก 10 ชาติเอเชีย ดันสู่กีฬาทางปัญญา ปลอดการพนัน ปักธงส่งทัพไทยลุยศึกใหญ่ต.ค.นี้

ครั้งแรกในประเทศไทย! สมาคมกีฬาไทยโป๊กเกอร์ (TPA) จับมือสมาพันธ์ระดับโลก พร้อม 10 ชาติเอเชีย จัดเสวนาใหญ่ที่ไทย ประกาศยุทธศาสตร์พลิกโฉมวงการสู่กีฬาทางปัญญา (Mind Sport) เต็มรูปแบบ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. ร่วมสังเกตการณ์ เคลียร์ชัดโป๊กเกอร์ถูกบรรจุเป็นชนิดกีฬาแล้ว ย้ำระบบจัดแข่งต้องโปร่งใส ไร้เงินเดิมพัน และถูกต้องตามกฎหมายไทย
สมาคมกีฬาไทยโป๊กเกอร์ (Thai Poker Association) หรือ "ทีพีเอ" (TPA) เดินหน้าขับเคลื่อนวงการครั้งประวัติศาสตร์ จัดงานสัมมนา ทีพีเอ อินเตอร์เนชั่ลแนล อินิวกูลาร์ ซัมมิท แอนด์ ดับเบิลยูพีเอฟ เอเชียน เนชั่นส์คัพ เรจิโอนัล ลันช์” (TPA International Inaugural Summit & WPF Asian Nations Cup Regional Launch) ที่ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อประกาศทิศทางยุทธศาสตร์ในการยระดับกีฬาโป๊กเกอร์ไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่สังคมในฐานะกีฬาทางปัญญา (Mind Sport)
ภายในงานมี นายชิน กัมปนาทแสนยากร นายกสมาคมกีฬาไทยโป๊กเกอร์ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมถึงผู้แทนจากสมาพันธ์โป๊กเกอร์โลก (WPF), สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์แห่งเอเชีย และคณะทูตานุทูตจาก 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเหล่านักกีฬาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมส่งสัญญาณความพร้อมในการผลักดันกีฬาโป๊กเกอร์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างโปร่งใส ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
นายชิณ เผยอีกว่า วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ และวันแห่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ที่คนในวงการและผู้แทนจากต่างชาติหลายๆสมาคมมาร่วมกันเป็นสักขีพยายานเพื่อเปิดตัวสมาคมกีฬาของเรา และผลักดันโป๊กเกอร์ให้เป็นกีฬาทางด้านปัญญา ซึ่งสมาคมกีฬาไทยโป๊กเกอร์ ก่อตั้งด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือการยกระดับโป๊กเกอร์สู่มาตรฐานสากล ผลักดันนักกีฬาไทยไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อเหรียญรางวัลบนเวทีโลก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมไทย
“เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นี้ สมาคมได้วางพันธกิจหลักไว้ 3 ประการ 1.กำกับดูแลด้วยมาตรฐานสากละ นำกฎและระเบียบการแข่งขันอย่างเป็นทางการของสมาคมผู้ควบคุมการแข่งขันโป๊กเกอร์ระดับสากล มาใช้เป็นมาตรฐานหลักในการตัดสินและการจัดการแข่งขัน 2. สิทธิ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว ในฐานะองค์กรสมาชิกอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้สมาพันธ์โป๊กเกอร์โลก ซึ่งทาง TPA มีสิทธิ์และหน้าที่อย่างเป็นทางการ ในการคัดเลือกและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมในฐานะตัวแทนประเทศไทย เพื่อลงชิงชัยในศึกระดับนานาชาติ อาทิ เอเชียน เนชันส์ คัพ 2026 ในเดือนตุลาคมนี้ และการแข่งขันชิงแชมป์โลกในอนาคต และ 3. การเปิดคัดเลือกอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม โดยทีพีเอ ร่วมมือกับพันธมิตรระดับภูมิภาคเช่น สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ภูเก็ต จัดระบบการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยแบบแบ่งทีม ที่เน้นการประชันทักษะและยุทธศาสตร์โดยไม่ใช้ระบบเงินเดิมพัน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์กีฬาที่ปลอดภัย และเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง“
ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาโป๊กเกอร์ให้เป็นกีฬาอย่างแท้จริงโดยปราศจากการพนัน ซึ่งไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ของ 10 ประเทศที่เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับทีมชาติในอนาคตให้เป็นที่ยอมรับภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย ยืนยันว่าปัจจุบัน กกท. ได้ประกาศรับรองให้โป๊กเกอร์เป็นชนิดกีฬาของไทยแล้ว แต่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เข้มงวดมากที่ผู้จัดต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ผู้ว่าการ กกท. ย้ำทิ้งท้ายว่า งานในวันนี้ไม่มีการจัดการแข่งขันหรือการเล่นพนันใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นการเสวนาทางวิชาการเพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันกีฬาให้สมบูรณ์ที่สุด และแม้ปัจจุบันจะยังไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แต่ กกท. พร้อมเปิดกว้างและยินดีที่จะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ทุกสมาคมที่มีแนวทางชัดเจน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนและพัฒนากีฬาชนิดนี้ให้เติบโตอย่างถูกต้องและโปร่งใสต่อไป