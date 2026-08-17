หมู ปากน้ำ สุดต้านพ่าย เซลบี้ 6-10 เฟรม คว้ารองแชมป์ไชน่า โอเพ่น 2026

“หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ นักสอยคิวมือ 1 ของไทย สู้เต็มที่ก่อนพ่าย “ฉลามหิน” มาร์ค เซลบี้ มืออันดับ 9 ของโลกจากอังกฤษ 6-10 เฟรม คว้ารองแชมป์สนุกเกอร์อาชีพโลก รายการไชน่า โอเพ่น 2026 พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 ปอนด์ หรือประมาณ 4.5 ล้านบาท และอันดับโลกขยับขึ้นถึง 18 ขั้น
การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ ไชน่า โอเพ่น 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1,205,000 ปอนด์ หรือประมาณ 53 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2569 ที่ริเวอร์ไซด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา
รอบชิงชนะเลิศ “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ นักสอยคิวชาวไทย มืออันดับ 45 ของโลก ซึ่งสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ พบกับ มาร์ค เซลบี้ มืออันดับ 9 ของโลกจากอังกฤษ เจ้าของแชมป์โลก 4 สมัย และอดีตแชมป์ไชน่า โอเพ่น 3 สมัย
สำหรับ นพพล นี่ถือเป็นการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการระดับอาชีพโลกเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยเข้าชิงชนะเลิศศึกสกอตติช โอเพ่น เมื่อปี 2023 ขณะที่สถิติการพบกัน 15 ครั้งก่อนหน้านี้ นพพล เอาชนะ เซลบี้ ได้เพียง 3 ครั้ง ส่วนอีก 12 ครั้งเป็นฝ่ายนักสอยคิวชาวอังกฤษที่คว้าชัย
เกมในเซสชั่นแรกเป็นไปอย่างสูสี ก่อนเสมอกัน 4-4 เฟรม แต่เมื่อเข้าสู่เซสชั่นที่ 2 เซลบี้เริ่มออกคิวได้อย่างแม่นยำและแน่นอนกว่า ก่อนเดินหน้าเก็บเฟรมสำคัญและเอาชนะ นพพล ไปในที่สุด 10-6 เฟรม คว้าแชมป์ไชน่า โอเพ่น 2026 ไปครอง ขณะที่ “หมู ปากน้ำ” พลาดโอกาสคว้าแชมป์รายการอาชีพโลกเป็นครั้งแรกอย่างน่าเสียดาย
อย่างไรก็ตาม การคว้ารองแชมป์ครั้งนี้ถือเป็นผลงานยอดเยี่ยมของ นพพล แสงคำ โดยรับเงินรางวัล 100,000 ปอนด์ หรือประมาณ 4.5 ล้านบาท พร้อมคะแนนสะสม 94,650 คะแนน ส่งผลให้อันดับโลกขยับขึ้นถึง 18 ขั้น จากอันดับ 45 ขึ้นมารั้งอันดับ 27 ของโลก
ด้าน มาร์ค เซลบี้ คว้าแชมป์ไชน่า โอเพ่นเป็นสมัยที่ 4 กลายเป็นนักสอยคิวที่ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุด พร้อมรับเงินรางวัล 250,000 ปอนด์ หรือประมาณ 11 ล้านบาท และคะแนนสะสม 240,600 คะแนน ส่งผลให้อันดับโลกขยับจากอันดับ 9 ขึ้นไปรั้งอันดับ 5 ของโลก
“หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ ได้โพสต์เฟสบุ๊คว่า “ผมภูมิใจที่เกิดมาเป็นนักสนุ๊กเกอร์ นี้คือเช็คใบใหญ่ที่สุดในชีวิตตลอดการเล่นอาชีพสนุ๊กเกอร์ ของผม วันแรกที่ผมเริ่มจริงจังกับกีฬานี้ ผมมีเพียงเสื่อผื่นหมอนใบ จริงๆตอนที่ผมอยู่ที่สนุ๊กเกอร์คลับของอาจารย์ หยิก สำโรง กับเงิน กินข้าว อาทิตย์ไม่เกิน500 บาท จากพ่อกับแม่ วันนี้ผมมาไกลจากวันนั้นมาก ขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจเชียร์ผมตลอดสัปดาห์ผมจะกลับมาใหม่ ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม สักวันมันต้องเป็นของผม“