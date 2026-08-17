ปิดฉากสวยงาม! รักบี้ 7 คน ชิงแชมป์จังหวัดเชียงราย 2569 ระดมกว่า 30 ทีม เยาวชนร่วมชิงชัยกว่า 600 คน

การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปิดฉากลงอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความมุ่งมั่น และความประทับใจของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนในจังหวัดเชียงรายอย่างคึกคัก มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 30 ทีม จาก 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย พร้อมนักกีฬามากกว่า 600 คน ครอบคลุมการแข่งขันทั้งประเภททีมชาย ทีมหญิง และรุ่นอายุต่าง ๆ ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไปจนถึงรุ่นประเภทโรงเรียน สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตและความสนใจในกีฬารักบี้ฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การจัดการแข่งขันดำเนินการโดยฝ่ายกีฬารักบี้จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้สนับสนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬารักบี้ในระดับเยาวชน
นอกจากนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ยังได้มอบเงินอัดฉีดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬารักบี้ฟุตบอลจากทุกโรงเรียน โดยมอบเงินให้นักกีฬาคนละ 500 บาท พร้อมเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 200 บาท รวมเป็นเงินอัดฉีดและเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนต่าง ๆ เกือบ 60,000 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักกีฬารุ่นเยาว์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป
การจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ เรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันจริง รวมถึงสร้างความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานเพื่อพัฒนานักรักบี้เยาวชนของจังหวัดเชียงรายสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต