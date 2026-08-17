“หมู ปากน้ำ” คว้ารองแชมป์สอยคิว ไชน่า โอเพ่น 2026 ส่งอันดับโลกพุ่ง 18 ขั้น

“หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ สร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึกสนุกเกอร์ไชน่า โอเพ่น 2026 แม้สุดท้ายจะพ่าย มาร์ค เซลบี้ อดีตแชมป์โลก 4 สมัย 6-10 เฟรม ในรอบชิงชนะเลิศ แต่การคว้ารองแชมป์ ยังทำให้ได้รับเงินรางวัล 100,000 ปอนด์ หรือประมาณ 4.5 ล้านบาท
เส้นทางของนพพลในรายการนี้โดดเด่นอย่างมาก หลังโค่น 3 อดีตแชมป์โลกอย่าง จัดด์ ทรัมป์, รอนนี่ โอซัลลิแวน และฌอน เมอร์ฟี ก่อนทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการจัดอันดับโลกเป็นครั้งที่ 2 ในอาชีพ
รอบชิงชนะเลิศ เซสชั่นแรกทั้งคู่สู้กันอย่างสูสี ก่อนเสมอกัน 4-4 เฟรม แต่เซลบี้อาศัยความเก๋าและความเด็ดขาดในช่วงสำคัญ เอาชนะไป 10-6 เฟรม คว้าแชมป์ไชน่า โอเพ่นเป็นสมัยที่ 4
อย่างไรก็ตาม ผลงานครั้งนี้ทำให้ “หมู” เก็บคะแนนสะสม 94,650 คะแนน และอันดับโลกขยับจาก อันดับ 45 ขึ้นมาอยู่ที่ 27 ของโลก ทะยานขึ้นถึง 18 อันดับ