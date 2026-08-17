หนุ่มเขมรเคลม บอก “นิโก” เป็นคนกัมพูชา หน้าใหญ่อัดฉีด 1 ล้าน ชวนมาชกที่บ้านเกิด

“นิโก” ตำนานไทย พีเค.เล็กเฟิสทร์เฮ้า นักมวยไทยอาชีพ โพสต์ถูกหนุ่มชาวกัมพูชารายหนึ่ง ส่งข้อความเข้ามาป่วน โดยกล่าวอ้างว่าเป็นคนเขมร และตั้งคำถามถึงการที่ “นิโก” เป็นคนเขมรแต่ไปชกมวยไทย ที่ประเทศไทยทำไม
“นิโก” ได้โพสต์แชทข้อความที่หนุ่มชาวกัมพูชารายดังกล่าวทักมาว่า “เป็นคนเขมรแต่ไปชกมวยที่ไทยทำไม” ก่อนเสนอเงินเดิมพันสูงถึง 1 ล้านบาท หากนิโกเดินทางกลับไปชกที่กัมพูชาและสามารถเอาชนะคู่ชกได้
อย่างไรก็ตาม งานนี้ “นิโก” ไม่ปล่อยผ่าน ตอบกลับแบบตรงไปตรงมา พร้อมยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนว่า “กูคนไทย ถึงหน้ากูจะเหมือนเขมร แต่กูเป็นคนไทย กูเกิดอยู่หนองคาย มันใกล้เขมรบ้านมึงตรงไหน”