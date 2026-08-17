ชาวบ้านโอด งานวิ่งตี 5 ตีกลองเสียงดังสนั่นจนนอนไม่ได้

กลายเป็นประเด็นดราม่า หลังมีชาวเน็ตซึ่งเป็นผู้เดือดร้อน
โพสต์คลิประบายเรื่องเสียงที่ดังเกินไปจากการจัดงานวิ่งงานหนึ่ง เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งก็รบกวนคนในชุมชนจนหลายบ้านพักผ่อนไม่เต็มที่
ดราม่านี้ถูกพูดถึง หลังมีการเผยแพร่คลิปและข้อความบนโลกออนไลน์ ซึ่งในคลิปถ่ายจากที่พักบริเวณใกล้พื้นที่จัดงานและได้รับผลกระทบเต็มๆจากเสียงดังของกิจกรรมวิ่งดังกล่าว ซึ่งมีการตีกลองเสียงดังสนั่นปลุกเร้านักวิ่งอยู่ข้างทาง
เจ้าของโพสต์ ยังฝากถึงผู้จัดงานวิ่งว่า หากเป็นกิจกรรมที่ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ก็ควรคำนึงถึงชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะเรื่องระดับเสียงและช่วงเวลาในการติดตั้งหรือเตรียมงาน เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่จำนวนมาก
ด้านชาวเน็ตก็พากันตั้งคำถามว่า งานวิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคนหนึ่ง เหมาะสมไหม กับการรบกวนการพักผ่อนของใครอีกหลายๆคน ขณะที่อีกมุมหนึ่งมองว่า การจัดงานขนาดใหญ่ย่อมต้องมีการเตรียมสถานที่ล่วงหน้า แต่ควรบริหารจัดการเรื่องเสียงให้เหมาะสมและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน