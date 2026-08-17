"จีโน่" มาแรง แซงคว้าแชมป์ พอร์ตแลนด์ คลาสสิก ที่สหรัฐฯ

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก มาแรงรอบสุดท้าย หวดวันเดียว 8 อันเดอร์พาร์ 64 จบสกอร์รวม 22 อันเดอร์พาร์ 266 แซงคว้าแชมป์เดอะ สแตนดาร์ด พอร์ตแลนด์ คลาสสิก ที่สนามโคลัมเบีย เอดจ์วอเตอร์ คันทรี คลับ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันเสาร์ที่16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ อาภิชญา ยุบล และ ชเนตตี วรรณแสน เพื่อนร่วมชาติเพียงสโตรคเดียว
กอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์รายการ เดอะ สแตนดาร์ด พอร์ตแลนด์ คลาสสิก ชิงเงินรางวัลรวม2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ66 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่13-16 สิงหาคมผ่านมา ปรากฎว่าอาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามหลัง เปียโน-อาภิชญา ยุบล สองสโตรค มาแรงรอบสุดท้ายหวด 8 อันเดอร์พาร์ 64 จากการทำ1 เกิ้ล
กับ 8 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบด้วยสกอร์รวม 22 อันเดอร์พาร์ 266 คว้าแชมป์รายการที่10 ในอาชีพให้กับตัวเอง และกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ (และคนที่ 3 ในรอบ 5 ปีหลังสุด) ที่คว้าแชมป์รายการนี้ต่อจาก เม-เอรียา จุฑานุกาล และ พราว-ชเนตตี วรรณแสน
ขณะที่ โปรเปียโน-อาภิชญา ยุบล ผู้นำรอบสองและสาม หวดเข้ามา5 อันเดอร์พาร์ 67 รั้งรองแชมป์ร่วมกับ โปรพราว-ชเนตตี วรรณแสน ที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวดวันเดียว 9 อันเดอร์พาร์ 63 จบด้วยสกอร์รวมคนละ 21 อันเดอร์พาร์ 267