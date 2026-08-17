“โสรยา พรมหล้า” แจกความสดใส! ถอดรองเท้าเล่นวอลเลย์บอลกับชาวเมียนมาร์ที่แม่สาย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักๆ ที่ทำเอาแฟนวอลเลย์บอลยิ้มตาม สำหรับ “โส” โสรยา พรมหล้า มือเซตสาวมากฝีมือของไทย ที่ปัจจุบันเซ็นสัญญาร่วมทีมฮารุดอท ชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี เพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2026-27
ล่าสุด โสรยาได้เผยคลิปบรรยากาศสุดเป็นกันเอง ขณะเดินทางไปบริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อนแวะร่วมเล่นวอลเลย์บอลกับชาวเมียนมาร์ สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
งานนี้เจ้าตัวจัดเต็มแบบไม่ถือตัว ถึงขั้นถอดรองเท้าลงสนามเล่นด้วยเท้าเปล่า พร้อมโชว์ทักษะการเซตบอลในแบบฉบับมือเซตอาชีพ เปิดทางให้เพื่อนร่วมสนามได้ตบทำคะแนนกันอย่างสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้ตลอดทั้งคลิป
แม้จะเป็นเพียงการเล่นวอลเลย์บอลแบบสบายๆ แต่ฝีมือการเซตของ “โส” ก็ยังคงไว้ลายมือเซตทีมชาติไทย ทั้งจังหวะบอลสวยๆ และการเล่นที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนานทั้งเจ้าตัวและผู้ร่วมเล่น
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของโสรยา ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและแซวความน่ารักกันอย่างคึกคัก หลายคนชื่นชอบโมเมนต์ที่นักกีฬาสาวคนดังลงไปเล่นกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง และมองว่านี่คืออีกหนึ่งภาพน่ารักๆ ที่ช่วยสะท้อนเสน่ห์ของกีฬาวอลเลย์บอลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้อย่างดี
จากเด็กสาวเชียงรายที่เริ่มต้นเส้นทางลูกยางจากความฝัน วันนี้ “โสรยา พรมหล้า” ยังคงสนุกกับวอลเลย์บอลในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับอาชีพหรือสนามเล็กๆ กับผู้คนทั่วไป ซึ่งโมเมนต์ที่แม่สายครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพน่ารักที่ทำให้แฟนๆ ได้เห็นมุมสบายๆ ของ “โสรยา” นอกสนามแข่งขันอีกด้วย
ชมคลิป
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