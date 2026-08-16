"อาร์เซนอล" ปลดล็อกแค่ 25 วิ ซิวโล่การกุศลสมัย 18

"ปืนใหญ่" อาร์เซนอล คว้าแชมป์คอมมูนิตี ชิลด์ สมัยที่ 18 เอาชนะ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี ขาดลอย 3-0 ที่สนามปรินซิปาลิตี สเตเดียม เมืองคาร์ดิฟฟ์ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม
คอมมูนิตี ชิลด์ 2026
อาร์เซนอล 3-0 แมนฯ ซิตี
เสียงนกหวีดดังขึ้นแค่ 25 วินาที กองเชียร์ อาร์เซนอล ส่งเสียงเฮ ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี จ่ายทะลุช่องให้ ริคคาร์โด คาลาฟิโอรี แบ็กซ้าย หลุดเดี่ยวแล้วยิงง่ายๆ ขึ้นนำ 1-0 เป็นประตูภายในเวลา 1 นาทีลูกแรกของรายการ นับตั้งแต่ บ็อบบี โอเวน นักเตะ แมนเชสเตอร์ ซิตี พบ เวสต์ บรอมวิช อัลเบียน ปี 1968
ทีมของ เอ็นโซ มาเรสกา ตอบโต้น่ากลัวนาที 20 ฟิล โฟเดน ปันด้วยซ้ายระยะ 20 หลา ดาบิด รายา นายทวาร ต้องออกแรงเซฟ ก่อนตกที่นั่งลำบากนาที 28 มาร์ติน โอเดการ์ด กัปตันทีม ตักมาเสาสอง คริสตอส โซลิส ตั้งให้ ไค ฮาเวิร์ตซ โหม่งจ่อๆ จานลุยจิ ดอนนารุมมา นายทวาร ปัดไม่พ้น ตามหลัง 0-2
แชมป์เอฟเอ คัพ 2026 น่าตีไข่แตกสุดๆ นาที 40 เออร์ลิง ฮาแลนด์ แปด้วยซ้ายติดเซฟ รายา อีกไม่กี่อึดใจ เจเรมี โดกู ปีกชาวเบลเยียม ชาร์จลูกเปิดของ อองตวน เซเมนโย จากสุดเส้นฝั่งขวา ติดบล็อก เบน ไวท์ ข้ามคาน
เริ่มครึ่งหลัง ทีมของ มิเกล อาร์เตตา ทิ้งห่าง 3-0 นาที 48 โซลิส ตัวรุกฝั่งซ้าย จ่ายยัดเข้ากลาง โอเดการ์ด โฉบถึงบอลตัดหน้า ยอสโก กวาร์ดิโอล ดึงหลอก ดอนนารุมมา แล้วยิงอย่างเยือกเย็น และเกือบตอกฝาโลงนาที 80 บูกาโย ซากา ตัวสำรอง สับไกด้วยซ้ายระยะจุดโทษ ข้ามคานนิดเดียว
จบเกม อาร์เซนอล ครองโล่การกุศลต่อจากครั้งล่าสุด ปี 2023 โดยชนะจุดโทษ แมนฯ ซิตี 4-1 (ครบ 90 นาที เสมอ 1-1) ตามหลังเพียง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมป์สูงสุด 21 สมัย
รายชื่อ 11 ตัวจริง
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด รายา, ริคคาร์โด คาลาฟิโอรี, คริสเตียน มอสเควรา, กาเบรียล มากัลเญส, เบน ไวท์, ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี, บรูโน กิมาเรส, คริสตอส โซลิส, มาร์ติน โอเดการ์ด, โนนี มาดูเอเก, ไค ฮาเวิร์ตซ
แมนฯ ซิตี (4-2-3-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมมา, นิโก โอ'ไรล์ลี, ยอสโก กวาร์ดิโอล, รูเบน ดิอาส, อับดูโกเนียร์ คูซานอฟ, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, มาเตโอ โควาซิช, เจเรมี โดกู, ฟิล โฟเดน, อองตวน เซเมนโย, เออร์ลิง ฮาแลนด์