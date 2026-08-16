“เนวี่ - น้ำฝน - เพิ่มพล” ฟอร์มดุทำเพอร์เฟคเกมส์ผงาดแชมป์! ปิดฉาก “พะเยา กรังปรีซ์ 2026” สุดยิ่งใหญ่

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่อลังการและเต็มไปด้วยความระทึกใจ สำหรับศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) สนามที่ 3 โดยในวันสุดท้าย (16 ส.ค.) ซึ่งเป็นวันชี้ชะตาแชมป์เปี้ยนชิพส์เดย์ ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (กว๊านพะเยา) อ.เมือง จ.พะเยา ปรากฏว่าเหล่านักซิ่งตัวเต็งต่างระเบิดฟอร์มฮอตซิวแชมป์กันอย่างคับคั่ง
การแข่งขันสนามนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยความร่วมมือของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ, WGP#1, มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม, นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนสปอร์ตทัวริซึมสร้างความคึกคักให้กับเมืองพะเยาอย่างล้นหลาม
ไฮไลท์ความมันส์วันตัดสินแชมป์:
●รุ่น JUNIOR 13-15 Yrs. SKI 4 STROKE LITES: น้อง “เนวี่” ธนธรรม กุลกำม์ธร(#T53) จากทีม YAMAHA HERO JET RACING พกพาความมั่นใจเต็มร้อยจากสนามก่อนหน้า โชว์ลีลาบิดเหนือชั้นเกินวัย ทำ “เพอร์เฟกต์เกม” คว้าแชมป์สนามพะเยาไปครองได้อย่างยอดเยี่ยม ตอกย้ำอนาคตไกลในวงการเจ็ตสกีไทย
●รุ่น NOVICE WOMEN RUNABOUT SPARK STOCK: “น้ำฝน” กมลวรรณ เนินหงษ์ (#T59) จากทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL ยังคงไร้เทียมทาน เดินหน้าเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กวาด 120 คะแนนเต็ม ทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ 3 สนามติดต่อกันอย่างไร้ที่ติ เส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยปีนี้สดใสไร้กังวล
●รุ่น PRO-AM RUNABOUT 2000 STOCK: “พูน” เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ (#T79) แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า 4 สมัย (2021, 2022, 2023, 2025) ยังคงรักษามาตรฐานความโหดไว้ได้เหนียวแน่น โชว์ฟอร์มแกร่งทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่ 3 ติดต่อกันเป็นสนามที่สาม ยึดหัวหาดมุ่งสู่เป้าหมายสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่ 5 ได้แบบแบเบอร์
ความสำเร็จของศึก “พะเยา กรังปรีซ์ 2026” ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเฟ้นหาสุดยอดนักกีฬาเจ็ตสกีสู่ความเป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสุขและปลุกกระแสกีฬามอเตอร์สปอร์ตให้กลับมาร้อนระอุในใจแฟนกีฬาชาวไทยทั่วประเทศอย่างแท้จริง!
สนามที่ 3 ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026 ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก TOYOTA, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Siam watercraft, Freedom Racing, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม, จังหวัดพะเยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา, ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา, สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2569 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมือง (กว๊านพะเยา) อ.เมือง จ.พะเยา ได้ทาง :
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