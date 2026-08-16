ทีมปืนลูกซองรณยุทธฯไทยซ้อมเข้มพร้อมลุยศึกชิงแชมป์โลก

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ได้เรียกนักกีฬาลูกซองรณยุทธทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์โลก2026 Shotgun World Shoot, Greece” ระหว่างวันที่ 20 กันยายน– 4 ตุลาคม ที่ประเทศกรีซ เข้าเก็บตัวและฝึกซ้อม ที่สนามแข่งขันยิงปืนรณยุทธของสมาคมฯ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก การกีฬาแห่งประเทศไทย จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-16 ส.ค.69 โดยมีนักกีฬาทีมชาติเข้าเก็บตัวจำนวน 26 คน และมีนักกีฬาไทย ทุนส่วนตัวร่วมเข้าฝึกซ้อมด้วยจำนวน 13 คน
ในช่วงระหว่างเก็บตัวได้มีการบรรยายสรุปจากทีมงานในรายละเอียดต่างๆ ของการเดินทางและที่พักระหว่างการร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก และใน 3 วันสุดท้ายของการเก็บตัว นักกีฬาได้ทำการฝึกซ้อมในสภาพบรรยากาศสนามแข่งขัน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย จะทำให้ทราบถึงจุดบกพร่องที่ยังต้องแก้ไขของนักกีฬาแต่ละคน สมาคมฯ คาดว่า นักกีฬาชุดนี้จะทำผลงานได้ดีกว่า การแข่งขันชิงแชมป์โลกคราวที่แล้ว
นาย ทศพร หงสนันท์ อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการลูกซองทีมชาติไทย ชุดนี้ กล่าวว่า การเก็บตัวครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมนักกีฬาทั้งหมดก่อนเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งจะมีการเชิญนักจิตวิทยามาให้ความรู้ ความเข้าใจในสภาพจิตใจ และยังเป็นการซ้อมในด้านเทคนิคต่างๆ การวัดระยะของกระสุนปืนขนาดต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองในการแข่งขัน โดยในช่วงของการเข้าค่ายฝึกซ้อมนี้มีการจัดสนามฝึกซ้อม และแข่งขันกันเองทั้งหมดสิบสนามถือว่านักกีฬาทำผลงานกันได้ดี
"จากการได้ฝึกซ้อมและผลการแข่งขันที่ผ่านมา ผมเชื่อว่า ในการแข่งชิงแชมป์โลกครั้งนี้เรามีโอกาสสร้างผลงานขึ้นโพเดียมหลายทีมด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ทีม หรือ บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมือปืนหญิงเรามีโอกาสเกือบทุกประเภท รวมถึงเยาวชนหญิงก็มีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลด้วยเช่นกัน" อุปนายกสมาคมฯกล่าว