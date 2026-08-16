องคมนตรี เป็นประธานเปิดศึกโบว์ลิงการกุศล สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2569 กระชับสัมพันธ์-ระดมทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน BOWLING 2026 จัดโดย สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ บาวล์ (Blu-O Rhythm & Bowl) ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม นายกสมาคมฯ ในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของมวลสมาชิกและผู้เข้าร่วมงาน
การแข่งขันกีฬาโบว์ลิงการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือการกระชับความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันอันดีระหว่างมวลหมู่สมาชิกสมาคมฯ และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมงานหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์ หารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจการของสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พร้อมแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือสังคมต่อไป
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ แบ่งประเภทการชิงชัยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ประเภททีมกิตติมศักดิ์พิเศษ 2. ประเภททีมกิตติมศักดิ์ 3. ประเภททีมบุคคลธรรมดา โดยแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ไม่จำกัดเพศและวัย โยนลูกอย่างแม่นยำกันคนละ 3 เกมส์ ตัดสินผลแพ้ชนะจากคะแนนพินล้มสูงสุด (Strike และ Spare) หากคะแนนรวมเท่ากันจะใช้ผลคะแนนจากเกมสุดท้ายเป็นตัวตัดสิน โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงเชียร์จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก นอกจากนี้ ทาง วัชรพลคลินิกกายภาพบำบัด ยังได้นำทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ มาตั้งบูธให้บริการตรวจรักษาอาการปวดเมื่อยตามระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท ด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อดูแลความพร้อมและคลายความเมื่อยล้าให้กับผู้เข้าแข่งขันอย่างใกล้ชิดตลอดงาน
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