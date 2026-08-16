ฮอกกี้ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่น “ชัยภักดิ์” ตั้งเป้า ทีมหญิงติดท็อป 5 เอเชีย

มหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองไอจิ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน– 4 ตุลาคม 2569 โดยการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฮอกกี้ทีมชายและทีมหญิงเป็นที่เรียบร้อย "บิ๊กแนต" นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการจับสลากทีมชายอยู่สายบีร่วมกับ ปากีสถาน, มาเลเซีย, จีน, โอมาน, อุซเบกิสถาน และไทย ส่วนสายเอ มี อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, บังคลาเทศ, ศรีลังกา และอินโดนีเซีย ในขณะที่ทีมหญิงอยู่ในสายบี
มี อินเดีย, ญี่ปุ่น,ไทย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และ อุซเบกิสถาน สำหรับสายเอ มี จีน, เกาหลีใต้, มาเลเชีย, คาซัคสถาน, ไต้หวัน และบังคลาเทศ
นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ว่าสมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งทีมชายและทีมหญิงอย่างเต็มที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ สำหรับทีมชาย ปัจจุบันเราอยู่อันดับ 12 เราตั้งเป้าไว้ขอจบที่ 10 ของเอเชียให้ได้ เพื่อสร้างชื่อเสียงและยกระดับมาตรฐานฮอกกี้ชายไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับทวีป ส่วนทีมหญิง ซึ่งเป็นกำลังหลักที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอด ตั้งเป้าให้จบในอันดับ ท็อป 5 ของเอเชีย เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของฮอกกี้หญิงไทยที่ก้าวล้ำหน้าต่อเนื่อง”
"ทางสมาคมฯ ยืนยันว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมาเป็นอย่างดี พร้อมสู้สุดความสามารถเพื่อเก็บคะแนนและก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างเกียรติยศและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งเพียงใด ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาฮอกกี้ไทย ให้สามารถคว้าชัยชนะและก้าวไปสู่อันดับที่ดีที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยกันนะครับ” นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย