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ฮอกกี้ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่น “ชัยภักดิ์” ตั้งเป้า ทีมหญิงติดท็อป 5 เอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองไอจิ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น​ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน– 4 ตุลาคม 2569​ โดยการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฮอกกี้ทีมชายและทีมหญิง​เป็นที่เรียบร้อย​ "บิ๊กแนต" นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์​ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย​ เปิดเผยว่า​ สำหรับการจับสลากทีมชายอยู่สายบีร่วมกับ​ ปากีสถาน,​ มาเลเซีย, จีน, โอมาน, อุซเบกิสถาน​ และไทย​ ส่วนสายเอ มี​ อินเดีย,​ ญี่ปุ่น,​ เกาหลีใต้,​ บังคลาเทศ​, ศรีลังกา​ และอินโดนีเซีย​ ในขณะที่​ทีมหญิงอยู่ในสายบี
มี​ อินเดีย,​ ญี่ปุ่น,ไทย, สิงคโปร์​, อินโด​นีเซีย​ และ อุซเบกิสถาน สำหรับสายเอ มี​ จีน,​ เกาหลีใต้,​ มาเลเชีย,​ คาซัคสถาน​, ไต้หวัน และบังคลาเทศ​

นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ว่า​สมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งทีมชายและทีมหญิงอย่างเต็มที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้​ สำหรับทีมชาย ปัจจุบันเราอยู่อันดับ​ 12​ เราตั้งเป้าไว้ขอจบที่​ 10 ของเอเชียให้ได้ เพื่อสร้างชื่อเสียงและยกระดับมาตรฐานฮอกกี้ชายไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับทวีป​ ​ส่วนทีมหญิง ซึ่งเป็นกำลังหลักที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอด ตั้งเป้าให้จบในอันดับ ท็อป 5 ของเอเชีย เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของฮอกกี้หญิงไทยที่ก้าวล้ำหน้าต่อเนื่อง”

"ทางสมาคมฯ ยืนยันว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมาเป็นอย่างดี พร้อมสู้สุดความสามารถเพื่อเก็บคะแนนและก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างเกียรติยศและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งเพียงใด ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาฮอกกี้ไทย ให้สามารถคว้าชัยชนะและก้าวไปสู่อันดับที่ดีที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยกันนะครับ” นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย