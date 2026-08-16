“อาภิชญา” นำต่อรอบสาม ลุ้นแชมป์พอร์ตแลนด์ คลาสสิก

อาภิชญา ยุบล ทำผลงานดีต่อเนื่องหวดเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวมสามวัน 16 อันเดอร์พาร์ 200 นำเป็นจ่าฝูงร่วมกับ โซเฟีย ชูเบิร์ต จากสหรัฐฯ ในศึก เดอะ สแตนดาร์ด พอร์ตแลนด์ คลาสสิก ที่สนามโคลัมเบีย เอดจ์วอเตอร์ คันทรี คลับ เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล ตามหลังสองสโตรค
กอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์รายการ เดอะ สแตนดาร์ด พอร์ตแลนด์ คลาสสิก ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 66 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคมนี้ จบรอบสามปรากฎว่า โปรเปียโน-อาภิชญา ยุบล ผู้นำรอบสอง รักษาฟอร์มดีต่อเนื่อง หวดเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสามวันมี 16 อันเดอร์พาร์ 200 เท่ากับ โซเฟีย ชูเบิร์ต โปรสาวชาวอเมริกัน ที่หวดเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 นำร่วมกันโดยมี จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก ที่หวด 5 อันเดอร์พาร์ 67ตามมาที่อันดับสอง ด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 202
อาภิชญา ยุบล โปรสาวมือ 112 ของโลกวัย 24 ปี ซึ่งกำลังตามล่าแชมป์แรกในแอลพีจีเอทัวร์ เผยว่า “ยอมรับว่าตื่นในช่วง 5-6 หลุม และเล่นในกลุ่มผู้นำด้วย รอบสุดท้ายจะพยายามทำใจให้ผ่อนคลาย เพราะเมื่ออยู่ในกลุ่มผู้นำและเป็นผู้นำบนลีดเดอร์บอร์ด เราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ เราต้องพยายามทำสกอร์ให้ขยับสูงขึ้นไปอีก กอล์ฟเป็นกีฬาที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอคงจะเชียร์กันสนุก"
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆ ชเนตตี วรรณแสน แชมป์รายการนี้เมื่อปี 2023 ดี สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 อยู่อันดับ 5 ร่วม, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205 อันดับ 11 ร่วม และ สุวิชยา วินิจฉัยธรรม สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 รั้งอันดับ 22 ร่วม