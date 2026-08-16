กองเชียร์โล่งอก "มูเซียลา" เจอพิษอากาศร้อน เกือบวูบคาสนาม

จามาล มูเซียลา มิดฟิลด์ บาเยิร์น มิวนิก หมดสติท่ามกลางอากาศร้อน ระหว่างเกมพรีซีซัน พบ อาร์เบ ไลป์ซิก วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม
อิสมาเอล ไซบารี กองหน้าป้ายแดง สังเกตเห็น มูเซียลา ทรงตัวไม่อยู่ จึงวิ่งเข้ามาประคองก่อนล้มทั้งยืน
ทั้งคู่ประสานงานกันนำไปสู่ประตูปิดท้ายเพียง 2 นาทีก่อนเกิดเหตุ โดย ไซบารี แอสซิสต์ให้ มูเซียลา ยิงทิ้งห่าง 3-1
แต่ มูเซียลา ต้องออกจากสนามนาที 83 หลังทนพิษอากาศร้อน 33 องศาเซลเซียส ไม่ไหว
ทีมแพทย์ปรี่เข้ามาตรวจอาการ ขณะที่กองเชียร์ "เสือใต้" ดูด้วยความกังวล
มูเซียลา วัย 23 ปี นอนนิ่งบนพื้นสนาม ขณะรับการปฐมพยาบาล และเพื่อนร่วมทีม บาเยิร์นฯ ล้อมรอบ
แฟนบอลถอนหายใจด้วยความโล่งอก หลังทีมแพทย์ส่งสัญญาณว่าอาการดีขึ้นแล้ว
มูเซียลา เดินออกจากสนามท่ามกลางเสียงของผู้ชมตะโกนเรียกชื่อบนอัฒจันทร์