กรมพลศึกษาจัดการแสดงดนตรีพื้นบ้านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวง

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงดนตรีพื้นบ้าน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ดนตรีพื้นบ้านแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้ทางนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา, นายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศิลปินแห่งชาติและครูเพลงพื้นถิ่นอีสาน และผู้ชมกว่า 2,500 คน เข้ารับชมการแสดงครั้งนี้
สํานักนันทนาการ กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้ทางนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างสมพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ณ วัดป่าแสงอรุณ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ วันที่ 16 สิงหาคม 2569 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยในครั้งนี้มีการแสดงทั้งสิ้น 12 ชุด จากผู้เข้าร่วมการแสดงกว่า 1,200 คน
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการประกวดในรุ่นอายุต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่ปลาบปลื้มและเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสำนักนันทนาการ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนดังกล่าวมาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการประกวดฯ
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของเด็ก เยาวชน ครู ผู้ฝึกสอน ศิลปิน และเครือข่ายดนตรีพื้นบ้านจากทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงมีนักดนตรีจากสโมสรดนตรีด่านช้าง ไซทานี ที่ร่วมกันถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบทเพลงและการแสดงอันทรงคุณค่า พร้อมทั้งร่วมสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป และหวังว่า การแสดงดนตรีพื้นบ้านในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน”