พริชาร์ด โคลอน อดีตมวยดังไร้พ่ายเสียชีวิตในวัย 33 หลังบาดเจ็บสมองนาน 11 ปี

วงการมวยโลกสูญเสียอดีตดาวรุ่งฝีมือดีอย่าง พริชาร์ด โคลอน นักชกเปอโตริโก หลังมีรายงานว่าเจ้าตัวเสียชีวิต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2026 ด้วยวัยเพียง 33 ปี โดย ริชาร์ด โคลอน ผู้เป็นบิดาและอดีตเทรนเนอร์ เป็นผู้แจ้งข่าวการจากไปของลูกชาย ท่ามกลางความอาลัยจากแฟนมวยทั่วโลก
โคลอน เคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักมวยดาวรุ่งที่น่าจับตามองของเปอร์โตริโก หลังสร้างสถิติไร้พ่าย 16 ชนะ 13 น็อกเอาต์ ก่อนชีวิตบนสังเวียนต้องหยุดลงอย่างไม่คาดคิด จากการชกกับ เทอร์เรล วิลเลียม ที่รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2015
ระหว่างไฟต์ดังกล่าว โคลอน ถูกชกบริเวณด้านหลังศีรษะหลายครั้ง ซึ่งเป็นการชกในบริเวณที่ผิดกติกา เจ้าตัวพยายามแจ้งผู้ตัดสินถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและมีอาการทรุดลงหลังการแข่งขัน ต่อมาพบว่ามีเลือดออกในสมองและต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน ก่อนเข้าสู่ภาวะโคมานานถึง 221 วัน
หลังจากนั้น โคลอน ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกเลย โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวและเข้ารับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี แม้ครอบครัวจะพยายามดูแลและทำกายภาพบำบัดให้เขาอย่างเต็มที่ ก่อนจะเสียชีวิต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2026 โดยการจากไปของเจ้าตัว ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงและความเสี่ยงของกีฬามวย โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันอาการบาดเจ็บทางสมองของนักกีฬา