แมนฯ ซิตีจ่อปิดดีล "บูอัดดี" 85 ล้านปอนด์ ตัวแทน "โรดรี"

แมนเชสเตอร์ ซิตี รองแชมป์พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ใกล้ปิดดีล อายยุบ บูอัดดี มิดฟิลด์ดาวรุ่ง ลีลล์ ค่าตัว 85 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,800 ล้านบาท) ขณะที่ บาร์เซโลนา เร่งรัดการซื้อ-ขาย โรดรี
บูอัดดี วัย 18 ปี เป็นผู้เล่นสำรองของ ลีลล์ ระหว่างเกมอุ่นเครื่อง พบ เอฟเวอร์ตัน วันเสาร์ที่ผ่านมา (15 ส.ค.) และ ดาวิเด อันเชล็อตติ โค้ช ยืนยันการเจรจา
ลีลล์ พยายามรั้ง กองกลางดีกรีทีมชาติโมร็อคโก อยู่ต่ออีก 1 ซีซัน แต่ ซิตี และนักเตะต้องการย้ายทีมตลาดฤดูร้อนนี้
การย้ายสู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม ของ บูอัดดี น่าจะชดเชยการสูญเสีย โรดรี กัปตันทีมชาติสเปน ซึ่งจ่อย้ายไป บาร์ซา
แชมป์ลา ลีกา สเปน ยื่นข้อเสนอรอบที่ 3 มูลค่า 60 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,700 ล้านบาท) และหวังว่า "เรือใบสีฟ้า" จะตอบรับ
ขณะเดียวกัน "เดอะ ซิตีเซ็นส์" ยังสนใจ เอ็นโซ เฟร์นานเดซ มิดฟิลด์ เชลซี ถึงแม้ไม่มีข้อเสนอ 120 ล้านปอนด์ (มากกว่า 5,370 ล้านบาท) หลังพ้นเส้นตายวันที่ 14 ส.ค. เวลา 17.00 น.
เอ็นโซ เจอเสียงโห่ต้อนรับจากสาวก "เดอะ บลูส์" หลังลงเล่นเกมเหย้าพรีซีซันครั้งแรก วันเสาร์ที่ผ่านมา (15 ส.ค.)