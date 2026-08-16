“JAS FAN CONNECT” เสิร์ฟโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใกล้ชิด นักตบสาวไทย ส่งพลังใจก่อนลุยจีนสู้ศึก AVC

เสียงเชียร์จากแฟนลูกยางดังกระหึ่มนอกสนาม บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งภายใต้ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO จัดกิจกรรม “JAS FAN CONNECT THAILAND VOLLEYBALL STARS” เชื่อมทุกเสียงเชียร์ สู่ทีมชาติไทย ภายใต้แนวคิด “More Than Meet & Greet” เปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลได้ใกล้ชิดทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึง 16 คน ชมพู่ แนน บีม บุ๋มบิ๋ม เพียว ออมสิน นุกนิก ไก่ เฟิร์น ทิพย์ โบว์ หยก เอย ออมทรัพย์ ข้าวฟ่าง พร้อมด้วย โค้ชชิน ทั้งหมดร่วมมี๊ดแอนด์กรี๊ด พูดคุย ถ่ายภาพ แลทำะกิจกรรมพิเศษกับแฟนคลับที่มาให้กำลังใจในงานอย่างคึกคัก พร้อมร่วมส่งกำลังใจก่อนทัพนักตบสาวไทยจะเดินทางไปแข่งขันศึก AVC ที่ประเทศจีน ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ MONOMAX บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ร่วมกิจกรรมท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลที่เดินทางมารอต้อนรับและส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยอย่างล้นหลาม โดยสองพิธีกร “ทิชา-จูดี้” เปิดเวที เสียงเชียร์ก็ดังกระหึ่ม ตามด้วยโชว์จากทีมเชียร์ลีดเดอร์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง 16 คนขึ้นสู่เวที จากนั้นเข้าสู่ช่วงกิจกรรม JAS FAN CONNECT (แจส แฟน คอนเนค) ร่วมพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อม ความมุ่งมั่น และความรู้สึกก่อนเดินทางไปแข่งขันศึก AVC ที่ประเทศจีน พร้อมเผยเรื่องราวและมุมนอกสนามของนักกีฬา สร้างทั้งเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างนักกีฬากับแฟนๆ อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือช่วง Meet & Greet ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับนักกีฬาทีมชาติไทยหลากหลายกิจกรรม อาทิ เกมเป่ายิงฉุบ และ Lucky Seats เพื่อมอบมอบโมเมนต์พิเศษให้ผู้โชคดี 18 ท่าน ได้ถ่ายเซลฟี่และรับลายเซ็นจากนักกีฬาอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับแฟนวอลเลย์บอลที่มาร่วมงานความสนุกยังต่อเนื่องกับกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ ทั้งเสื้อทีมชาติไทยและลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬา ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรม Hi Touch ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ทักทายและส่งกำลังใจถึงนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดก่อนปิดงาน
กิจกรรม “JAS FAN CONNECT THAILAND VOLLEYBALL STARS” นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ JAS และ Monomax จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงแฟนกีฬาให้ใกล้ชิดกับนักกีฬาที่ชื่นชอบมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการรับชมการแข่งขัน และเป็นพื้นที่ส่งต่อพลังเชียร์จากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยถึงทัพนักตบสาวทีมชาติ ก่อนเดินทางไปทำภารกิจสำคัญในศึก AVC ที่ประเทศจีน ตลอดงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงเชียร์ และกำลังใจจากแฟนลูกยางที่ส่งตรงถึงทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง 16 คน ก่อนออกเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันครั้งสำคัญ พร้อมแรงเชียร์จากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยคว้าชัยในทุกการแข่งขัน ติดตามกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ในครั้งต่อไป ได้ได้ทางเพจ JAS Group : https://www.facebook.com/JASGroupFanpage